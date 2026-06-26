Modrić na granici suza nakon čestitki koje je dobio za 200. utakmicu u dresu Hrvatske

Večer slavlja pretvorila se u emotivni trenutak koji će Luka Modrić pamtiti do kraja karijere. Nakon što je hrvatski kapiten odigrao svoju jubilarnu 200. utakmicu u dresu Hrvatske reprezentacije, Hrvatski nogometni savez objavio je video sa svečane večere koji je dirnuo i samog Luku.

Na projekciji su se nizale poruke njegovih bivših i sadašnjih saigrača, uz riječi zahvalnosti, poštovanja i divljenja prema karijeri koja je obilježila jednu eru. Modrić, poznat po svojoj smirenosti i čeličnoj kontroli emocija, ovoga puta jedva je uspijevao zadržati suze, svjestan da je postao tek četvrti fudbaler u historiji sa 200. nastupa za nacionalni tim.