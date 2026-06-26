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VELIKI JUBILEJ

Modrić na granici suza nakon čestitki koje je dobio za 200. utakmicu u dresu Hrvatske

Na svečanoj večeri, poruke saigrača i bivših legendi potresle su kapitena Hrvatske

Luka Modrić. FOTO: FIFA

M. R.

26.6.2026

Večer slavlja pretvorila se u emotivni trenutak koji će Luka Modrić pamtiti do kraja karijere. Nakon što je hrvatski kapiten odigrao svoju jubilarnu 200. utakmicu u dresu Hrvatske reprezentacije, Hrvatski nogometni savez objavio je video sa svečane večere koji je dirnuo i samog Luku. 

Na projekciji su se nizale poruke njegovih bivših i sadašnjih saigrača, uz riječi zahvalnosti, poštovanja i divljenja prema karijeri koja je obilježila jednu eru. Modrić, poznat po svojoj smirenosti i čeličnoj kontroli emocija, ovoga puta jedva je uspijevao zadržati suze, svjestan da je postao tek četvrti fudbaler u historiji sa 200. nastupa za nacionalni tim.

U atmosferi punoj emocija, jasno je da je riječ o jednom od najposebnijih trenutaka ovog Mundijala – večeri koja je pokazala da su iza svih trofeja i rekorda prije svega ljudi, prijateljstva i godine odricanja.

# LUKA MODRIĆ
# NOGOMETNA REPREZENTACIJA HRVATSKE
# MUNDIJAL 2026
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