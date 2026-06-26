SAD bi se mogle kandidovati za domaćinstvo Mundijala 2038. godine

Sjedinjene Američke Države mogle bi ponovo biti domaćin Svjetskog prvenstva 2038. godine, a u američkoj administraciji već se otvoreno govori o mogućnosti nove kandidature, uz ocjenu da zemlja ima sve potrebne infrastrukturne i organizacijske kapacitete.

Izvršni direktor Radne grupe Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo, Endru Đulijani (Andrew Giuliani), istakao je da je prerano za konačnu odluku, ali je naglasio da Sjedinjene Američke Države imaju jasnu prednost u odnosu na druge potencijalne organizatore.

On je poručio da su razgovori već vođeni na najvišem nivou, uključujući i administraciju predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), te istakao da je organizacija velikih sportskih događaja u SAD-u logistički i finansijski znatno jednostavnija nego u mnogim drugim državama.

Đulijani je posebno naglasio da bi eventualno proširenje turnira na 64 reprezentacije dodatno išlo u korist Sjedinjenim Američkim Državama, koje već raspolažu stadionima i razvijenom sportskom infrastrukturom.

– Naši stadioni već postoje, što organizaciju čini znatno jeftinijom nego u zemljama koje moraju ulagati desetine milijardi dolara – poručio je Đulijani.

Istovremeno je naglasio da je fokus ipak na aktuelnom takmičenju, te da je prioritet uspješno završiti Svjetsko prvenstvo koje traje do 19. jula, prije bilo kakvih odluka o budućim kandidatima.

Predsjednik FIFA-e Đani Infantino (Gianni Infantino) ranije je potvrdio da se razmatra i dolazak Donalda Trampa na finale u Nju Džersiju (New Jersey), dok američki zvaničnici ne isključuju ni njegov raniji dolazak tokom turnira.

U američkoj javnosti sve se više govori o mogućnosti da Sjedinjene Američke Države u narednim decenijama ponovo budu centar svjetskog fudbala, što bi dodatno učvrstilo njihovu ulogu u globalnoj sportskoj politici.