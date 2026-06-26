Brazil 44 godine bez “kiksa” u grupnoj fazi Mundijala

U svijetu fudbala gdje i najveće selekcije povremeno posrnu već u grupnoj fazi, Brazil i dalje drži nevjerovatan kontinuitet. Niz koji traje čak 44 godine pokazuje da „Seleção” od Svjetskog prvenstva 1982. godine redovno izlazi kao pobjednik svoje grupe.

Ovaj niz dodatno dobija na težini kada se uzme u obzir da su mnoge fudbalske velesile poput Njemačke, Španije i Francuske u tom periodu imale i dramatične padove, uključujući i ispadanja već u grupnoj fazi na pojedinim turnirima. Brazil, s druge strane, nije dozvolio takve oscilacije u najranijoj fazi takmičenja.

Brazil je jedina reprezentacija koja je nastupila na svih 23 dosadašnja Svjetska prvenstva, čime dodatno učvršćuje svoj status najkonstantnije fudbalske sile u historiji ovog takmičenja.

Stručnjaci ističu da je upravo kontinuitet ono što razlikuje najveće od velikih. Dok drugi imaju periode uspona i padova, Brazil je gotovo pola stoljeća zadržao prepoznatljiv nivo i rutinu prolaska grupne faze bez drame.

U vremenu sve većih iznenađenja i nepredvidivih turnira, ovakva statistika ostaje jedan od najjačih argumenata da je Brazil i dalje sinonim za stabilnost na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni.