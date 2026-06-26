Zmajevi ujedinjuju Bosnu i Hercegovinu: I Banja Luka sve glasnije uz reprezentaciju

Historijski plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svjetskog prvenstva donio je talas euforije kakav zemlja dugo ne pamti. Ulice Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara, Bihaća i brojnih gradova u dijaspori bile su ispunjene zastavama, pjesmom i slavljem nakon pobjede nad Katarom.

Ipak, u Banjoj Luci nije bilo spontanih okupljanja i velikih kolona automobila. Kako navodi Deutsche Welle, to ne znači da podrška reprezentaciji ne postoji. Naprotiv, mnogi građani poručuju da uspjehe Bosne i Hercegovine doživljavaju kao svoje, ali da emocije radije iskazuju u privatnosti nego na ulici.

- Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u našem srcu. Gdje god da živimo u ovoj zemlji, doživljavamo je onako kako treba - rekao je jedan od sagovornika za Deutsche Welle.

Sagovornici ističu da im je posebno žao što je slavlje bilo mnogo izraženije među Bosancima i Hercegovcima širom svijeta nego u pojedinim dijelovima vlastite zemlje, ali smatraju da se odnos prema državnoj reprezentaciji posljednjih godina ipak značajno mijenja.

Novinar i publicista Žarko Marković ocjenjuje da je nekadašnje otvoreno navijanje protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine danas mnogo rjeđe nego ranije. Umjesto toga, kaže, kod dijela građana prisutna je određena ravnodušnost, ali i znatno manje negativnih reakcija nego prije dvadesetak godina.

Deutsche Welle navodi i da dio građana Republike Srpske iskreno navija za Zmajeve, ali svoju podršku ne pokazuje javno zbog političke atmosfere i mogućih reakcija okoline. Zbog toga su obilježja reprezentacije Bosne i Hercegovine rijetka na ulicama Banje Luke, iako simpatije prema nacionalnom timu postoje.

Da uspjeh Zmajeva ima mnogo širi značaj od samog sporta pokazala je i čestitka predsjednika Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vice Zeljkovića, koji je među prvima pohvalio reprezentaciju za zajedništvo, karakter i historijski rezultat.

Možda upravo u tome leži najveća vrijednost ovog Mundijala. Fudbal nije izbrisao sve podjele, ali je pokazao da reprezentacija Bosne i Hercegovine danas okuplja više ljudi nego ikada ranije i da, barem na trenutak, uspijeva povezati ono što politika godinama nije mogla.