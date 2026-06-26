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O USPJEHU ZMAJEVA

Vico Zeljković iz SAD za "Avaz": Danas je dan kada svi koji vole naš fudbal imaju razlog da budu ponosni

Ovo je sigurno najveći uspjeh u historiji bh. fudbala i osjećam ogromnu radost i zadovoljstvo, jer nije bilo lako doći do ovoga u uslovima u kojima radimo, uz stalne napade i osporavanja

Vico Zeljković: Najveći uspjeh. NSBiH

Piše: Nermin Demirović

26.6.2026

Predsjednik Nogometnog saveza BiH Vico Zeljković govorio je ekskluzivno za "Dnevni avaz" nakon historijskog uspjeha Zmajeva, koji su pobjedom nad reprezentacijom Katara osigurali prolazak u nokaut fazu Mundijala.

- Ovo je sigurno najveći uspjeh u historiji bh. fudbala i osjećam ogromnu radost i zadovoljstvo, jer nije bilo lako doći do ovoga u uslovima u kojima radimo, uz stalne napade i osporavanja. Plasman u eliminacionu fazu Svjetskog prvenstva rezultat je višegodišnjeg rada, jasne vizije i odlučnog stava tima ljudi koji su učestvovali u ovom procesu.

Čestitam našim reprezentativcima i stručnom štabu, direktoru reprezentacije, potpredsjednicima Saveza, Izvršnom odboru, klubovima i svima koji su svojim radom dali doprinos ovom istorijskom uspjehu. Kao predsjednik Saveza, posebno sam ponosan što smo pokazali da se strpljivim radom, odgovornošću i vjerom u ono što radimo mogu ostvariti rezultati koji su godinama djelovali nedostižno.

Također sam ponosan na naše odluke, jer smo pokazali da u teškim trenucima znamo donijeti odluke koje su dobre za naš fudbal, i siguran sam da će tako biti i u budućnosti.

Ovo je potvrda da bh. fudbal ima kvalitet, potencijal i budućnost. Poslije podizanja infrastrukture u domaćem fudbalu i istorijskih uspjeha klupskog fudbala kroz plasmane Zrinjskog i Borca u evropska grupna takmičenja, sada smo uspjeli ostvariti i ono najveće kada je riječ o reprezentaciji – drugi plasman na Svjetsko prvenstvo, a zatim i najveći historijski rezultat prolaskom grupne faze. Danas je dan kada svi koji vole naš fudbal imaju razlog da budu ponosni.

# NOGOMETNI SAVEZ BIH
# VICO ZELJKOVIĆ
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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