Vico Zeljković iz SAD za "Avaz": Danas je dan kada svi koji vole naš fudbal imaju razlog da budu ponosni

Predsjednik Nogometnog saveza BiH Vico Zeljković govorio je ekskluzivno za "Dnevni avaz" nakon historijskog uspjeha Zmajeva, koji su pobjedom nad reprezentacijom Katara osigurali prolazak u nokaut fazu Mundijala. - Ovo je sigurno najveći uspjeh u historiji bh. fudbala i osjećam ogromnu radost i zadovoljstvo, jer nije bilo lako doći do ovoga u uslovima u kojima radimo, uz stalne napade i osporavanja. Plasman u eliminacionu fazu Svjetskog prvenstva rezultat je višegodišnjeg rada, jasne vizije i odlučnog stava tima ljudi koji su učestvovali u ovom procesu.

Čestitam našim reprezentativcima i stručnom štabu, direktoru reprezentacije, potpredsjednicima Saveza, Izvršnom odboru, klubovima i svima koji su svojim radom dali doprinos ovom istorijskom uspjehu. Kao predsjednik Saveza, posebno sam ponosan što smo pokazali da se strpljivim radom, odgovornošću i vjerom u ono što radimo mogu ostvariti rezultati koji su godinama djelovali nedostižno.