Poruka koja je odjeknula: Džekin blizak saradnik odgovorio kritičarima – "Prestanite rušiti ove momke"

Nakon što su se u javnosti pojavile različite interpretacije reakcije kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke poslije izmjene u utakmici protiv Katara, oglasio se njegov dugogodišnji prijatelj i PR saradnik Jasmin Ligata.

Ligata je na društvenim mrežama podijelio videosnimak na kojem se vidi kako Džeko odmah po završetku susreta zajedno sa saigračima i članovima porodice slavi historijski plasman Zmajeva u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Uz snimak je uputio i snažnu poruku svima koji, kako navodi, pokušavaju stvoriti negativnu atmosferu oko reprezentacije.

– Za sve portale i medije željne senzacionalizma, za sve koji traže dlaku u jajetu i pokušavaju pronaći nešto loše u čudu koje je napravljeno, pogledajte ovaj snimak. Edin Džeko je prije svega veliki čovjek, a onda i veliki igrač. On je čovjek od emocije, strasti i ogromne ljubavi prema Bosni i Hercegovini – napisao je Ligata.