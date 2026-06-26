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REAKCIJE

Poruka koja je odjeknula: Džekin blizak saradnik odgovorio kritičarima – "Prestanite rušiti ove momke"

Jasmin Ligata objavio emotivan video i poruku nakon polemika oko reakcije kapitena Zmajeva poslije izmjene protiv Katara

Edni Džeko. FOTO: AP

M. R.

26.6.2026

Nakon što su se u javnosti pojavile različite interpretacije reakcije kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke poslije izmjene u utakmici protiv Katara, oglasio se njegov dugogodišnji prijatelj i PR saradnik Jasmin Ligata.

Ligata je na društvenim mrežama podijelio videosnimak na kojem se vidi kako Džeko odmah po završetku susreta zajedno sa saigračima i članovima porodice slavi historijski plasman Zmajeva u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Uz snimak je uputio i snažnu poruku svima koji, kako navodi, pokušavaju stvoriti negativnu atmosferu oko reprezentacije.

– Za sve portale i medije željne senzacionalizma, za sve koji traže dlaku u jajetu i pokušavaju pronaći nešto loše u čudu koje je napravljeno, pogledajte ovaj snimak. Edin Džeko je prije svega veliki čovjek, a onda i veliki igrač. On je čovjek od emocije, strasti i ogromne ljubavi prema Bosni i Hercegovini – napisao je Ligata.

Dodao je da su reprezentativci pokazali da su prava porodica i poručio kako su jači od svih sumnji, predrasuda i pokušaja da im se nametnu nefudbalske priče.

– Ne možete ih poljuljati. Jači su od svih nas zajedno. Porodica su, ljubav su, čudo su. Pustite ih da uživaju, jer oni su usrećili nas, a ne mi njih. Tu stavljam tačku. Hvala i doviđenja – zaključio je Ligata.

# REAKCIJE
# REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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