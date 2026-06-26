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IDEALNI TIM GRUPE B

Dobre igre bh. reprezentativaca nisu prošle nezapaženo

Nikola Katić i Tarik Muharemović predvode odbranu idealnog tima grupe B prema izboru uglednog portala WhoScored

Nikola Katić i Tarik Muharemović. Avaz

M. R.

26.6.2026

Dobre partije reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu dobile su još jednu veliku potvrdu. Ugledni statistički portal WhoScored objavio je idealni tim grupne faze u grupi B, a među najboljih 11 nalaze se dvojica bh. reprezentativaca.

Stoperski tandem idealnog sastava čine Nikola Katić i Tarik Muharemović, koji su svojim sigurnim igrama bili jedan od ključnih razloga što su Zmajevi izborili historijski plasman u nokaut fazu Mundijala.

Posebno se istakao Katić, koji je s impresivnom ocjenom 8,03 najbolje ocijenjeni fudbaler kompletne grupe B. Time nije predvodio samo idealnu odbranu, već je iza sebe ostavio sve igrače koji su nastupali u ovoj grupi.

Odmah uz njega mjesto je zauzeo i Tarik Muharemović, koji je za svoje nastupe dobio ocjenu 7,02, čime je potvrđeno da Bosna i Hercegovina trenutno ima jedan od najčvršćih stoperskih tandema na prvenstvu.

U idealnom timu nalaze se još reprezentativci Švicarske i Kanade. Na golu je Gregor Kobel (Gregor Kobel), bekovske pozicije zauzimaju Alister Džonston (Alistair Johnston) i Rikardo Rodrigez (Ricardo Rodríguez), dok vezni red čine Natan Saliba (Nathan Saliba), Džoel Manzambi (Joël Manzambi), Ruben Vargas (Rubin Vargas) i Tajon Bjukenen (Tajon Buchanan). U napadu su mjesto zaslužili Džonatan Dejvid (Jonathan David) i Bril Embolo (Breel Embolo).

Priznanje uglednog statističkog portala još je jedna potvrda da su Zmajevi grupnu fazu odigrali na vrhunskom nivou, a posebno imponuje činjenica da upravo Bosna i Hercegovina ima najbolje ocijenjenog igrača cijele grupe.

# NIKOLA KATIĆ
# REPREZENTACIJA BIH
# TARIK MUHAREMOVIĆ
# MUNDIJAL 2026
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