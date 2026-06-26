Dobre igre bh. reprezentativaca nisu prošle nezapaženo

Dobre partije reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu dobile su još jednu veliku potvrdu. Ugledni statistički portal WhoScored objavio je idealni tim grupne faze u grupi B, a među najboljih 11 nalaze se dvojica bh. reprezentativaca.

Stoperski tandem idealnog sastava čine Nikola Katić i Tarik Muharemović, koji su svojim sigurnim igrama bili jedan od ključnih razloga što su Zmajevi izborili historijski plasman u nokaut fazu Mundijala.

Posebno se istakao Katić, koji je s impresivnom ocjenom 8,03 najbolje ocijenjeni fudbaler kompletne grupe B. Time nije predvodio samo idealnu odbranu, već je iza sebe ostavio sve igrače koji su nastupali u ovoj grupi.

Odmah uz njega mjesto je zauzeo i Tarik Muharemović, koji je za svoje nastupe dobio ocjenu 7,02, čime je potvrđeno da Bosna i Hercegovina trenutno ima jedan od najčvršćih stoperskih tandema na prvenstvu.