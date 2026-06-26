"Amerikanac" u dresu Zmajeva: Esmir Bajraktarević dio je zanimljive priče ovog Mundijala

Fudbal piše nestvarne priče, a Esmir Bajrakterević je dio jedne rijetke priče ovog Svjetskog prvenstva.

Prije nešto više od dvije godine, Bajraktarević je debitovao za A tim Sjedinjenih Država. Zaigrao je protiv Slovenije 20. januara 2024. godine u San Antoniju.

A danas ima priliku zaigrati protiv Sjedinjenih Država na Mundijalu, države u kojoj je rođen.

Nakon što je promijenio sportsko državljavanstvo, Bajraktarević je debitovao za Zmajeve u utakmici protiv Nizozemske, odigrane 7. septembra 2024. godine u Eindhovenu u okviru Lige nacija.

U šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, BiH i Sjedinjene Države se sastaju u četvrtak u dva sata ujutro po srednjoevropskom vremenu.

Na ovom Mundijalu nekoliko je igrača koji su nastupali za A timove različitih reprezentacija. Jedan od njih je Declan Rice koji nastupa za Englesku, dok je prije promjene svoje odluke igrao za Republiku Irsku. A Bajraktervić ima priliku na Mundijalu zaigrati protiv svoje ranije reprezentacije.

Nakon genocida u Srebrenici počinjenog u julu 1995. godine, Bajraktarevići su prvobitno izbjegli u Švicarsku, a 2001. su došli u Sjedinjene Države. Esmir je rođen četiri godine kasnije u Appleton u saveznoj državi Wisconsin.