Utakmica Njemačka - Ekvador ovaj Mundijal učinila najposjećenijim ikada

Utakmica Svjetskog prvenstva između Ekvadora i Njemačke u četvrtak predstavljala je dodatni vrhunac vezan za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u cjelini.

Utakmica Grupe E, odigrana na stadionu MetLife u East Rutherfordu, New Jersey, odigrana je pred 80.663 gledalaca.

Taj ukupan broj gledalaca povećao je ukupnu posjećenost utakmica Svjetskog prvenstva 2026. na 3.605.357, postavljajući novi rekord svih vremena, prema FIFA-i.

Prethodni rekord posjećenosti od 3.587.538 također je postavljen u Sjedinjenim Državama tokom Svjetskog prvenstva 1994. godine.

Ali, s obzirom da turnir 2026. još nije u šesnaestini finala, novi rekord će nastaviti rasti i postaviti brojku koja se možda nikada više neće dostići.

Do sada, ovaj turnir ima najveću stopu popunjenosti stadiona od 99,7 psoto.