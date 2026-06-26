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OBJAVILA FIFA

Utakmica Njemačka - Ekvador ovaj Mundijal učinila najposjećenijim ikada

Turnir ima najveću stopu popunjenosti stadiona od 99,7 posto

Navijači BiH tokom Svjetskog prvenstva. FIFA

A. J.

26.6.2026

Utakmica Svjetskog prvenstva između Ekvadora i Njemačke u četvrtak predstavljala je dodatni vrhunac vezan za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u cjelini.

Utakmica Grupe E, odigrana na stadionu MetLife u East Rutherfordu, New Jersey, odigrana je pred 80.663 gledalaca. 

Taj ukupan broj gledalaca povećao je ukupnu posjećenost utakmica Svjetskog prvenstva 2026. na 3.605.357, postavljajući novi rekord svih vremena, prema FIFA-i.

Prethodni rekord posjećenosti od 3.587.538 također je postavljen u Sjedinjenim Državama tokom Svjetskog prvenstva 1994. godine. 

Ali, s obzirom da turnir 2026. još nije u šesnaestini finala, novi rekord će nastaviti rasti i postaviti brojku koja se možda nikada više neće dostići. 

Do sada, ovaj turnir ima najveću stopu popunjenosti stadiona od 99,7 psoto.

# MUNDIJAL 2026
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