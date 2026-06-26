Amerikanci najavljuju duel sa Zmajevima: "Sada počinje pravi test"

Američki mediji već su usmjerili pažnju na duel protiv Bosne i Hercegovine nakon završetka grupne faze Svjetskog prvenstva. Iako je selekcija Sjedinjenih Američkih Država u posljednjem kolu poražena od Turske rezultatom 3:2, u američkom taboru smatraju da ih pravi izazov tek očekuje.

Kako navodi NBC News, poraz od Turske nije imao nikakav utjecaj na konačan plasman u grupi jer su Amerikanci prvo mjesto osigurali i prije posljednjeg kola. Zbog toga je selektor Maurisio Početino (Mauricio Pochettino) odmorio većinu standardnih prvotimaca, pruživši priliku igračima s manjom minutažom.

Sada više nema prostora za kalkulacije. U šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, 1. jula u Santa Klari, protivnik će biti reprezentacija Bosne i Hercegovine.

- Bit ćemo spremni - poručio je veznjak Sebastijan Berhalter (Sebastian Berhalter), čiji je pogodak protiv Turske nakratko donio nadu u remi prije nego što su Amerikanci primili gol u posljednjim trenucima sudijske nadoknade.

Povratak najveće zvijezde

U američkom timu posebno raduje povratak najveće zvijezde Kristijana Pulišića (Christian Pulisic), koji se nakon povrede lista vratio na teren i odmah pokazao koliko znači reprezentaciji. Već u prvim minutama nakon ulaska pogodio je stativu, a njegov saigrač Brendan Eronson (Brenden Aaronson) nije krio zadovoljstvo.

- Vratio se i odmah donio energiju. Takav je Kristijan, on je naš lider - rekao je Eronson.

Nema zabrinutosti

Amerikanci su grupnu fazu završili sa osam postignutih pogodaka, što je njihov najbolji golgeterski učinak na jednom Svjetskom prvenstvu. Uprkos porazu od Turske, u njihovom taboru nema zabrinutosti.

- Nimalo nisam zabrinut. Rođeni smo za ovakve utakmice. Na Svjetskom prvenstvu pritisak je normalan, ali spremni smo. Protiv Bosne ćemo biti maksimalno pripremljeni i dati sve od sebe - poručio je Eronson.

I selektor Maurisio Početino smatra da njegova reprezentacija dočekuje nokaut fazu u dobroj poziciji. Istakao je da cilj nikada nije bio ostvariti sve tri pobjede u grupi, već u eliminacione utakmice ući sa svježom i potpuno spremnom ekipom.