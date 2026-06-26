'Država koja se morala boriti za međunarodno priznanje danas prkosi favoritima na Svjetskom prvenstvu'

Ugledni američki sportski magazin The Athletic objavio je opširnu analizu reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči duela sa Sjedinjenim Američkim Državama u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

U tekstu posvećenom narednom protivniku američke selekcije, autori ističu otpornost tima Sergeja Barbareza, simboličnu ulogu Edina Džeke, utjecaj ratnog naslijeđa na identitet reprezentacije te upozoravaju da je riječ o ekipi koja se ne predaje ni kada je otpisana.

The Athletic podsjeća da je BiH do plasmana na Mundijal stigla kroz dva dramatična baražna meča protiv Velsa i Italije, a potom i kroz grupnu fazu u kojoj je, uprkos porazu od Švicarske, izborila prolazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Američki novinari posebno naglašavaju da Bosna i Hercegovina možda nema individualni kvalitet SAD-a, ali da posjeduje ono što mnogim ekipama nedostaje – karakter, disciplinu i vjeru da može preokrenuti i najteže utakmice.

U nastavku donosimo analizu koju je objavio The Athletic:

Duga borba

Bosna i Hercegovina će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država nakon što je u srijedu u Seattleu savladala Katar rezultatom 3:1.

Nakon remija protiv Kanade (1:1) u prvom kolu i teškog poraza od Švicarske u drugom, reprezentacija BiH je pobjedom nad Katarom osigurala prolaz dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija. Prema projekcijama modela The Athletica, BiH je među osam najboljih reprezentacija koje su grupnu fazu završile na trećem mjestu te će se s Amerikancima sastati u San Franciscu 1. jula.

Put do Svjetskog prvenstva također nije bio jednostavan. Bosna i Hercegovina je do plasmana stigla kroz niz dramatičnih preokreta, pokazujući strpljenje, disciplinu i sposobnost da nadmudri protivnike.

Selektor Sergej Barbarez, nekadašnji profesionalni igrač pokera, dobro razumije važnost strateške discipline i mentalne snage. Porazi i problemi su sastavni dio sporta, ali je ključno kako se na njih odgovori. Bosna i Hercegovina je u polufinalu baraža protiv Velsa gubila, izjednačila u završnici, preživjela produžetke i slavila nakon penala. Sličan scenario ponovio se i u finalu baraža protiv četverostrukog svjetskog prvaka Italije — zaostatak, kasno izjednačenje, produžeci i pobjeda nakon izvođenja jedanaesteraca.

Takva otpornost dijelom odražava i identitet same države. Od završetka rata u Bosni i Hercegovini, koji je trajao od 1992. do 1995. godine i odnio oko 100.000 života, prošle su tek tri decenije. Kada su SAD posljednji put bile domaćin Svjetskog prvenstva 1994. godine, reprezentacija Bosne i Hercegovine još nije ni postojala.

Bosna i Hercegovina morala je voditi borbu za međunarodno priznanje, kako na diplomatskom tako i na svakom drugom planu. Upravo zbog toga nastup na Svjetskom prvenstvu predstavlja mnogo više od sportskog uspjeha.

Ko su najveće zvijezde BiH?

Kada je Edin Džeko imao osam godina, fudbalsko igralište u njegovom sarajevskom naselju pogođeno je projektilom, pri čemu je poginulo više djece. Džeko, koji je kasnije odbio mogućnost da nastupa za Češku ili Njemačku, odrastao je tokom rata koji je Bosni i Hercegovini donio nezavisnost.

Nekadašnji napadač Manchester Cityja i Rome, a danas član Schalkea, i dalje je ključni igrač reprezentacije. Tokom čak 20 uzastopnih godina postizao je golove u dresu nacionalnog tima. Malo je igrača na ovom Svjetskom prvenstvu čija je simbolička važnost za vlastitu državu jednaka onoj koju Džeko ima za Bosnu i Hercegovinu.

Mnogi njegovi saigrači također nose porodične priče povezane s ratom iz devedesetih, koji je izazvao masovno iseljavanje i stvaranje milionske bosanskohercegovačke dijaspore.

Jedan od njih je Esmir Bajraktarević, krilni napadač PSV Eindhovena. Rođen je u Appletonu u američkoj saveznoj državi Wisconsin i čak je nastupio za reprezentaciju SAD-a protiv Slovenije u prijateljskoj utakmici 2024. godine prije nego što je odlučio predstavljati Bosnu i Hercegovinu.

Njegovi roditelji porijeklom su iz Srebrenice, odakle su izbjegli nakon što su tokom rata izgubili veliki broj članova porodice. Nakon života u Švicarskoj, 2001. godine emigrirali su u Sjedinjene Američke Države.

"Ja sam iz Bosne, vodi me u Ameriku"

Nezvanična navijačka himna Bosne i Hercegovine na ovom turniru postala je pjesma "I'm from Bosnia, take me to America", nastala preradom pjesme "USA" bosanskohercegovačkog benda Dubioza Kolektiv.

Originalna pjesma bila je satirični osvrt na američki san i razočaranje životom kod kuće, da bi kroz priču glavnog lika ukazivala i na izazove života emigranata. Tokom Svjetskog prvenstva navijači su joj dali novo značenje, pretvorivši je u veselu himnu podrške reprezentaciji.

Basista Dubioze Vedran Mujagić izjavio je za Associated Press da je pjesma od satire o emigraciji i američkom snu evoluirala u fudbalski san cijele nacije.

Kako igra Bosna i Hercegovina?

Bajraktarević je jedan od čak 17 igrača u Barbarezovom timu od 26 fudbalera koji su rođeni van Bosne i Hercegovine.

Dvadesetjednogodišnji Bajraktarević i 18-godišnji Kerim Alajbegović, koji ovog ljeta prelazi u Bayer Leverkusen, predstavljaju budućnost reprezentacije. Ipak, Barbarez ih zasad rotira, dok prednost često daje Amaru Memiću zbog njegove taktičke discipline.

Ovi igrači imaju važnu ulogu u sistemu 4-4-2, pružajući širinu, direktnost i brzinu u napadu.

Amerikanci uglavnom igraju u formaciji 3-5-2, pa će vjerovatno imati brojčanu prednost u sredini terena i veći posjed lopte. Istovremeno, bosanskohercegovačka krila dodatno će opteretiti američke bočne igrače Sergiña Desta i Antoneea Robinsona, posebno u defanzivnim zadacima.

Šta SAD mogu očekivati?

Nema sumnje da Sjedinjene Američke Države raspolažu većim individualnim kvalitetom i širim izborom igrača od Bosne i Hercegovine.

Džeko vjerovatno neće igrati svih 90 minuta, a nijedan drugi reprezentativac BiH nema više od četiri postignuta gola za nacionalni tim.

Prije pobjede nad Katarom rezultatom 3:1, Bosna i Hercegovina nije postigla više od jednog gola ni na jednoj od prethodnih sedam utakmica. Nedostatak efikasnosti predstavlja određeni problem, ali je reprezentacija veoma opasna iz prekida, što su pokazali golovi Jove Lukića protiv Kanade i Ermina Mahmića protiv Švicarske.

Poraz od Švicarske rezultatom 4:1, pri čemu je do 74. minute bilo 0:0, jedini je poraz Bosne i Hercegovine u posljednjih 11 utakmica.

Možda BiH nije najjača reprezentacija koja je ostala na turniru, ali je svakako među najotpornijima. Pokazala je da zna izdržati pritisak, igrati do posljednjeg trenutka i, što je posebno važno, izuzetno je uspješna u izvođenju penala.

Velšani i Italijani već su upozorili Amerikance: Bosna i Hercegovina je protivnik koji se ne predaje.