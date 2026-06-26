Vule Trivunović za "Avaz": Napravljen je historijski rezultat, tek ćemo shvatiti šta su ovi momci uradili, uživajmo u ovom uspjehu

Historijski uspjeh fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva izazvao je lavinu pozitivnih komentara.

Svoje utiske za "Avaz" podijelio je i nekadašnji reprezentativac naše zemlje, Vule Trivunović.

Dva potpuno različita poluvremena

Trivunović smatra da je Bosna i Hercegovina odigrala dva potpuno različita poluvremena protiv Katara.

– Vidjeli smo utakmicu sa dva potpuno različita poluvremena. U prvom dijelu to je bila apsolutna dominacija naše reprezentacije. Imali smo sve pod kontrolom, stvarali prilike i utakmica se realno mogla riješiti već tada. Onda smo pred sam odlazak na odmor primili gol u najgorem mogućem trenutku i to je potpuno promijenilo tok susreta – rekao je Trivunović.

Dodaje da se pogodak primljen u finišu prvog dijela itekako osjetio u nastavku.

– U drugom poluvremenu, po mom mišljenju, nismo stajali dobro na terenu. Izgubili smo koncentraciju, a u ekipu se uvukao strah, pa i panika. To se vidjelo kod igrača, ali moram biti iskren, uvukla se panika i među nas navijače. Ipak, velika je stvar što smo i u takvoj situaciji uspjeli postići treći gol, privesti utakmicu kraju i završiti grupnu fazu na najljepši mogući način. Prošli smo dalje i to je u ovom trenutku najvažnije – istakao je.

Velike emocije nakon historijskog uspjeha

Bivši reprezentativac priznaje da ga je posebno dirnula reakcija igrača i stručnog štaba nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

– Iskreno, nakon posljednjeg zvižduka bio sam nevjerovatno sretan. Kada vidite koliko se ti momci raduju i koliko je to značilo ljudima iz stručnog štaba i selektoru, jasno je kolike su emocije u pitanju. Napravljen je historijski rezultat. Mislim da ćemo tek u narednom periodu postati svjesni šta su zapravo uradili. Sada je sve još svježe – rekao je Trivunović.

Ipak, smatra da se u Bosni i Hercegovini često prebrzo zaboravi ono što je ostvareno.

– Ono što je tipično za nas Balkance jeste da nikada ne znamo uživati u trenutku. Umjesto da slavimo, već razmišljamo o narednom protivniku i pitamo se možemo li još dalje. Treba malo stati na loptu i svi zajedno uživati u uspjehu ovih momaka, jer su to apsolutno zaslužili – poručio je.

Protiv Amerike bez pritiska

Govoreći o predstojećem duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama u osmini finala, Trivunović vjeruje da upravo rasterećenost može biti najveći adut Zmajeva.

– Amerika je domaćin prvenstva i sav pritisak je na njima. Oni moraju proći dalje, dok smo mi već ostvarili veliki uspjeh. Zato u tu utakmicu moramo ući maksimalno opušteno. Stručni štab će sigurno dobro pripremiti ekipu, ali igrači prije svega trebaju uživati u fudbalu.

Vidjeli smo kroz ove utakmice da imamo kvalitet i da možemo igrati protiv svakoga. Međutim, protiv Amerike ne smije biti onog straha i panike koje smo imali u drugom poluvremenu protiv Katara. Poučeni iskustvima iz prošlosti, ne trebamo letjeti niti stvarati euforiju, ali imamo puno pravo vjerovati u ovu reprezentaciju. Treba izaći na teren, muški se boriti i pokazati šta znamo. Ja sam svim srcem uz njih i vjerujem da ova priča još nije završena – zaključio je Trivunović.