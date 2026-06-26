Novi trener Real Madrida Žoze Murinjo (Jose Mourinho) kroz osmijeh je rekao da želi da svi njegovi igrači izgube na Svjetskom prvenstvu 2026. godine kako bi se ranije vratili kući na predsezonske klupske obaveze.

Šezdesettrogodišnjak se vraća u madridsku klupu nakon 13 godina odsustva, nakon što je ranije ovog mjeseca imenovan za nasljednika Alvara Arbeloe.

Iskusni portugalski menadžer mora ponovo pokrenuti Madrid nakon dvije gorko razočaravajuće sezone bez ijednog velikog trofeja. Da bi to postigao, nadgledat će rekonstrukciju igračkog kadra, dok će istovremeno pokušati uspostaviti kontrolu nad dramom u svlačionici koja se pokazala tako destruktivnom prošle sezone.

Posao nije mali, ali čini se da je Murinjo željan da se upusti u njega - i želi što prije početi raditi sa svojim ključnim igračima.

U razgovoru s Adebajom Akinfenvom u podcastu Beast Mode On, Murinjo je dao iskren odgovor na pitanje o svojim ličnim nadama za Svjetsko prvenstvo.

- Želite iskreno? Želim da igrači Real Madrida izgube i odu na odmor. Jer želim momke nazad za predsezonu - rekao je Murinjo kroz osmijeh.