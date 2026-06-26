Sports Illustrated: Tri razloga zašto bi BiH mogla iznenaditi SAD

Uprkos razočaravajućem kraju, reprezentacija SAD-a je uživala u grupnoj fazi na domaćem terenu na početku Svjetskog prvenstva 2026. godine. Ipak, putovanje tek počinje za ekipu menadžera Mauricija Pochettina.

Nakon poraza od Turske rezultatom 3-2 u sudijskoj nadoknadi u petak, nakon početnih pobjeda nad Australijom i Paragvajem, američki nacionalni tim će se u osmini finala suočiti s trećeplasiranom BiH iz Grupe B i ući u utakmicu kao ubjedljivi favoriti.

Iako potencijalni put američke reprezentacije ka dubokom plasmanu na Svjetsko prvenstvo izbjegava većinu najbolje rangiranih timova, pobjeda neće nužno biti laka. BiH, uprkos tome što je 64. na FIFA rang listi, dovela je do neriješenog rezultata 1-1 protiv Kanade, koja je bila 27. na rang listi, i iznenadila Italiju, koja je bila 12. na rang listi, u posljednjoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Sports Illustrated razmatra tri faktora koja bi mogla zabrinuti američki nacionalni tim (USMNT) uoči utakmice protiv balkanske nacije u srijedu.

Visina

BiH je najviša ekipa na turniru, sa prosjekom visine od 195 cm, a defanzivac Stjepan Radeljić je najviši sa čak 198 cm.

Iako je malo vjerovatno da će Radeljić početi utakmicu, prvi izbor na poziciji stopera, Tarik Muharemović i Nikola Katić, visoki su preko 195 cm. To će pružiti pravi fizički test za napadače američke reprezentacije, uporediv samo s onim što je 193 cm visoki australijski defanzivac Harry Souttar pružio u grupnoj fazi.

Na vrhu, veteran napada Edin Džeko visok je 192 cm. Nasuprot tome, vješti i impozantni sekundarni napadač, Ermedin Demirović, visok je 193 cm, ali ima široku građu i teško mu je odbiti loptu.

Sa prosječnom visinom od 178 cm i kao 21. najviši tim među 48 učesnika na turniru, američki nacionalni tim nema mnogo krupnih igrača, a fizička snaga nije ključni faktor u načinu na koji Pochettinovi igrači pristupaju utakmicama. BiH će nastojati češće primati loptu u zraku i bit će intenzivna u svakom izazovu, s prednošću u gotovo svakom zračnom duelu.

Pobjeda u bitci na širokim područjima bit će od vitalnog značaja za američki nacionalni tim, a bekovi Sergino Dest i Antonee Robinson igrat će ključne uloge, posebno imajući u vidu protivnike s kojima će se vjerovatno boriti.

Mladi krilni napadači

Najbolji mladi talenti BiH su na krilima i mogu osloboditi prostor, a istovremeno se probijati prema unutra kako bi stvorili šanse za snažne, fizički impozantne napadačke snage. S desne strane je 21-godišnji američko-bosanski Esmir Bajraktarević, a s lijeve strane vjerovatno 18-godišnji Kerim Alajbegović.

Bajraktarević je bio izvanredan u najvažnijim utakmicama do sada i bio je ključan i za pobjedu nad Italijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Rođen i odrastao u Appletonu, Wisconsin, igrao je za američki nacionalni tim u prijateljskim utakmicama prije nego što se opredijelio za BiH, gdje su njegova agilnost i brzina postale ključne tačke napada. Alajbegović je, u međuvremenu, ove sezone postigao devet golova i tri asistencije u austrijskoj Bundesligi i dolazi nakon odlične igre protiv Katara, u kojoj je postigao gol i kompletirao šest opasnih driblinga.

Standardne situacije

S obzirom na visinu i impozantnu figuru Bosanaca, izvođenje prekida postalo je ključni dio njihovog plana. Protiv Kanade, mala greška u odbrani omogućila im je da postignu gol iz kornera, a pronašli su prilike i protiv Švicarske i protiv Katara.

Biće izazovno za niži američki tim da se bori za zračne duele iz ovih prekida, a golman Matt Freese vjerovatno neće moći da osvoji svaku loptu. Zbog toga je posebno važno da američki tim ograniči broj prekida.