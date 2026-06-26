Protiv LGBT simbola: Iranci spremni napustiti teren ako budu izloženi "nedozvoljenim sloganima"

Čini se da su Iranci spremni za najradikalniji potez, napustiti teren, ako njihovi igrači "budu izloženi bilo kakvim političkim uvredama ili nedozvoljenim sloganima unutar stadiona", rekao je iranski ministar sporta Ahmad Donimali.

FIFA je saopštila da će navijačima biti dozvoljeno da istaknu zastave duginih boja na utakmici Svjetskog prvenstva u petak između Egipta i Irana u Sijetlu, uprkos prigovorima obje zemlje, gdje je homoseksualnost kriminalizovana.

Utakmica Grupe G igra se tokom godišnjeg vikenda ponosa u Sijetlu, a lokalni organizacijski odbor Svjetskog prvenstva u gradu ju je označio kao "Prajd meč" mnogo prije nego što je žrijeb u decembru spojio dvije nacije s muslimanskom većinom.

Nakon žrijeba, oba fudbalska saveza su se usprotivila toj odluci.

- Jasno smo obavijestili FIFA-u da ako naša delegacija ili igrači budu izloženi bilo kakvim političkim uvredama ili nedozvoljenim sloganima unutar stadiona, nećemo oklijevati da odmah naredimo timu da napusti teren i prekinemo utakmicu - rekao je iranski ministar sporta.

Egipatski fudbalski savez također je saopštio da su aktivnosti povezane s ponosom u suprotnosti s kulturnim i vjerskim vrijednostima zemlje.