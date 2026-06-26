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GRUPA I

Francuska razbila Norvešku za prvo mjesto u grupi, Senegal pobijedio Irak

Dembele je postigao het-trik u prvom poluvremenu

Francuska - Norveška - Avaz
Francuska - Norveška - Avaz
Navijači Francuske - Avaz
Francuska - Norveška - Avaz
Navijači Norveške - Avaz
+4
A. J.

26.6.2026

Francuska je ušla u nokaut fazu Svjetskog prvenstva sa prvog mjesta u grupi nakon što su u posljednjem kolu porazili Norvešku rezultatom 4:1, koja se također plasirala u narednu rundu.

U drugoj utakmici grupe I, Senegal je razbio Irak rezultatom (5:0). Iračani napuštaju Mundijal, a Senegal je trenutno u grupi najboljih trećih reprezentacija.

Francuzi su žestoko krenuli u meč i već u drugoj minuti su mogli do vodstva protiv Norvežana koji su praktično meč započeli sa rezervnim igračima.

Igrala se sedma minuta kada je Dembele stupio na scenu i doveo Francusku u vodstvo. Trikolori su nastavili za žestokim napadima, a Dembele je povećao rezultat na 2:0 u 20. minuti utakmice. Odmah u idućem napada Norveška je izjednačila preko Asagrada. Desetak minuta kasnije, Dembele je postigao i svoj treći gol.

Mogli su se Norvežani vratiti u igru odmah na početku drugog poluvremena, ali je Larsen promašio penal. Menjon je pročitao stranu i odbranio mu šut.

Francuzi postavili konačnih 4:1 golom Duea u sudijskom vremenu.

Senegal - Irak (5:0)

Senegal je u ranoj fazi došao vodstva, golom Dijare u 4. minuti. Iračani su ostali sa igračem manje u 13. minuti nakon što je Sulaka dobio crveni karton.

U nastavku drugog poluvremena Senegalci su povećali rezultat na 3:0 preko Sara i Guejea u 56. i 59. minuti.

A do kraja utakmice Senegalci su postigli još dva gola.

Tabela: 1. Francuska (9), 2. Norveška (6), 3. Senegal (3), 4. Irak (0)

Kraj

90+4' - Francuska je povećala rezultat na 4:1. Due je pogodio 

85' - U ovim trenucima nema velikih uzbuđenja. 

71' - Senegal je zabio i četvrti gol Iraku.

62' - Senegal je povećao vodstvo protiv Iraka na 3:0. 

58' - Sada nešto mirniji period meča.

49' - Larsen je promašio penal za Norvešku i tako propustio priliku da smanji rezultat na 3:2. Menjon je pročitao stranu i odbranio mu šut. 

45' - Počelo je drugo poluvrijeme na obje utakmice grupe I.

Detalj sa meča Francuska - Norveška. AP

Kraj je prvog poluvremena na obje utakmice.

44' - Nema promjene rezultata u meču Senegal - Irak. I dalje Senegalci vode golom iz 4. minute.

42' - Selvik spašava Norvešku od potopa nakon velike greške odbrane.

40' - Sada nešto mirniji period igre.

32' - GOOOOL! Dembele postiže het-trik. Odlično se izvukao u kaznenom prostoru i odmjerenim šutem pogodio lijevi ugao gola Selaka.

28' - Norvežani se oslobodili pritiska Francuske. Pokušavaju doći do izjednačenja.

21' GOOOOL! Norvežani su smanjili rezultat odmah u idućem napadu. Asagard je bio strijelac. Sada je 2:1 za Francusku.

20' GOOOOL! Dembele je pogodio za 2:0. Odličan je gol zabio sa nekih 18 metara.

11' - Irak je sa igračem manje protiv Senegala nakon što je Sulaki dobio crveni karton.

10' - Mogla je Norveška do izjednačenja, ali je Larsen sa pet metara pucao preko gola.

9' - Senegal je poveo protiv Iraka u 4. minuti. Dijara je strijelac.

7' - GOOOOL! Na asistenciju Mbapea, Dembele je pogodio za 1:0. 4'- Francuzi žestoko napadaju. Golman Norveške brani šut Koena.

2' - Mpabe je snažno šutirao, ali prečka bila saveznik Norvežana.

1' - Počele su utakmice grupe I.

Čak deset promjena je napravio selektor Norveške u odnosu na ranije mečeve. Francuzi su u najjačem sastavu.

Stigli su sastavi za utakmicu Francuska - Norveška:

Francuska: Maignan, Kounde, Lacroix, Upamecano, Hernandez, Kone, Tchouameni, Olise, Dembele, Doue, Mbappe

Norveška: Selvik, Aursnes, Ostigard, Falchener, Bjorkan, Aasgaard, Berg, Thorstvedt, Bobb, Larsen, Schjelderup


Didier Dechamps neće večeras voditi ekipu u utakmici protiv Norveške. Napustio je SAD zbog smrti majke.

Selektori Senegala i Iraka odabrali su početnih 11:

Senegal: Diaw, Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs, Camara, Gueye, Diarra, Sarr, Mbaye, Mane

Irak: Basil, Putros, Sulaka, Hashem, Doski, Al-Ammari, Qasem, Iqbal, Bayesh, Jasim, Al-Hamadi

# MUNDIJAL 2026
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