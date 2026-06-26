Francuska razbila Norvešku za prvo mjesto u grupi, Senegal pobijedio Irak

Francuska je ušla u nokaut fazu Svjetskog prvenstva sa prvog mjesta u grupi nakon što su u posljednjem kolu porazili Norvešku rezultatom 4:1, koja se također plasirala u narednu rundu.

U drugoj utakmici grupe I, Senegal je razbio Irak rezultatom (5:0). Iračani napuštaju Mundijal, a Senegal je trenutno u grupi najboljih trećih reprezentacija.

Francuzi su žestoko krenuli u meč i već u drugoj minuti su mogli do vodstva protiv Norvežana koji su praktično meč započeli sa rezervnim igračima.

Igrala se sedma minuta kada je Dembele stupio na scenu i doveo Francusku u vodstvo. Trikolori su nastavili za žestokim napadima, a Dembele je povećao rezultat na 2:0 u 20. minuti utakmice. Odmah u idućem napada Norveška je izjednačila preko Asagrada. Desetak minuta kasnije, Dembele je postigao i svoj treći gol.

Mogli su se Norvežani vratiti u igru odmah na početku drugog poluvremena, ali je Larsen promašio penal. Menjon je pročitao stranu i odbranio mu šut.

Francuzi postavili konačnih 4:1 golom Duea u sudijskom vremenu.

Senegal - Irak (5:0)

Senegal je u ranoj fazi došao vodstva, golom Dijare u 4. minuti. Iračani su ostali sa igračem manje u 13. minuti nakon što je Sulaka dobio crveni karton.

U nastavku drugog poluvremena Senegalci su povećali rezultat na 3:0 preko Sara i Guejea u 56. i 59. minuti.

A do kraja utakmice Senegalci su postigli još dva gola.

Tabela: 1. Francuska (9), 2. Norveška (6), 3. Senegal (3), 4. Irak (0)