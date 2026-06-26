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URNEBESNA SCENA

Švedski fudbaler tugovao zbog "ispadanja", a Švedska zapravo prošla dalje

Švedska je remizirala protiv Japana rezultatom 1:1, a Elanga je po završetku susreta legao na teren, vidno slomljen, držeći se za glavu

Entoni Elanga. AP

M. Až.

26.6.2026

Nogomet često piše nevjerovatne, ali i izuzetno komične priče, a jedna takva stigla je sa Svjetskog prvenstva. U glavnoj ulozi našao se švedski reprezentativac Entoni Elanga (Anthony Elanga), koji je nakon utakmice protiv Japana proživio pravu emocionalnu dramu – potpuno bez potrebe.

Švedska je remizirala protiv Japana rezultatom 1:1, a Elanga je po završetku susreta legao na teren, vidno slomljen, držeći se za glavu. Mladi nogometaš bio je uvjeren da je taj remi označio kraj švedskog sna i eliminaciju sa turnira.

Međutim, ubrzo je uslijedio preokret, ali ne na tabeli, već u njegovoj glavi. Brzonogi krilni napadač nije shvatio da je upravo osvojeni bod bio dovoljan da Švedska izbori plasman u osminu finala.

Reakcija selektora

Ova nesvakidašnja situacija brzo je stigla i do selektora Švedske, Grejema Potera (Graham Potter), koji na konferenciji za medije nije mogao sakriti osmijeh kada je saznao zbog čega je njegov igrač plakao.

Poterova izjava ubrzo je postala viralni hit na društvenim mrežama.

- To objašnjava nekoliko stvari. Stvarno ne može biti jasnije nego što jeste. Ja mu jasnije nisam mogao objasniti, tako da je on očigledno razmišljao o nečemu sasvim drugom, blago njemu. Volim ga, ali majko moja! - rekao je kroz smijeh švedski selektor.

Igrač utakmice

Da situacija bude još komičnija, Elanga je na istoj utakmici pružio odličnu partiju i proglašen je najboljim igračem susreta.

Fotografije na kojima zbunjeni Elanga pozira s trofejom, dok se u pozadini stručni štab i javnost smiju njegovoj iskrenoj reakciji, preplavile su internet uz montiranu poruku: "Blagoslovio ga Bog, rekli smo mu."

Švedska nastavlja takmičenje u nokaut fazi, a Elanga će prije naredne utakmice sigurno dva puta provjeriti kalkulacije u grupi prije nego što pusti suzu.

# ŠVEDSKA
# ANTHONY ELANGA
# MUNDIJAL 2026
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