Švedski fudbaler tugovao zbog "ispadanja", a Švedska zapravo prošla dalje

Nogomet često piše nevjerovatne, ali i izuzetno komične priče, a jedna takva stigla je sa Svjetskog prvenstva. U glavnoj ulozi našao se švedski reprezentativac Entoni Elanga (Anthony Elanga), koji je nakon utakmice protiv Japana proživio pravu emocionalnu dramu – potpuno bez potrebe.

Švedska je remizirala protiv Japana rezultatom 1:1, a Elanga je po završetku susreta legao na teren, vidno slomljen, držeći se za glavu. Mladi nogometaš bio je uvjeren da je taj remi označio kraj švedskog sna i eliminaciju sa turnira.

Međutim, ubrzo je uslijedio preokret, ali ne na tabeli, već u njegovoj glavi. Brzonogi krilni napadač nije shvatio da je upravo osvojeni bod bio dovoljan da Švedska izbori plasman u osminu finala.

Reakcija selektora

Ova nesvakidašnja situacija brzo je stigla i do selektora Švedske, Grejema Potera (Graham Potter), koji na konferenciji za medije nije mogao sakriti osmijeh kada je saznao zbog čega je njegov igrač plakao.

Poterova izjava ubrzo je postala viralni hit na društvenim mrežama.