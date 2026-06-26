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OŠTRE KRITIKE

Ibrahimović: "S ovakvim mentalitetom ne možeš igrati na SP-u, Norvežani su se uplašili"

Oni imaju šansu da završe prvi u grupi i dobiju lakše protivnike u nokaut fazi, a oni su se uplašili prije utakmice, izjavio je

Zlatan Ibrahimović. Platforma X

M. Až.

26.6.2026

Legendarni Zlatan Ibrahimović uputio je oštre kritike nogometnoj reprezentaciji Norveške zbog načina na koji su pristupili utakmici protiv Francuske.

Norvežani su već na poluvremenu gubili 3:1 od selekcije "Trikolora" i bili su potpuno nadigrani, a dodatno je izazvalo pažnju to što su, prema ocjenama, u susret ušli sa izmijenjenim, rezervnim sastavom.

Ibrahimović je poručio da se s takvim pristupom ne može predstavljati država na Svjetskom prvenstvu.

- Oni imaju šansu da završe prvi u grupi i dobiju lakše protivnike u nokaut fazi, a oni su se uplašili prije utakmice. To nije mentalitet koji ti treba kada igraš za svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu - rekao je Ibrahimović za Fox Sports.

Podsjećamo, i glavna zvijezda Norveške Erling Haland (Erling Haaland) ranije je izjavio da će Francuska "svakako pobijediti" u ovom susretu te da Norvežani žele sačuvati snagu za nokaut fazu.

Francuska i Norveška u ovaj duel ušle su poravnate na tabeli sa po šest bodova, dok je Francuskoj odgovarao i remi za prvo mjesto zbog bolje gol-razlike. Međutim, ispostavilo se da će pobjedom gotovo sigurno ovjeriti osvajanje grupe.

# NORVEŠKA
# ZLATAN IBRAHIMOVIĆ
# MUNDIJAL 2026
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