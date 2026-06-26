Senegal se održao u životu za nokaut fazu Mundijala nakon što je razbio Irak (5:0)

Senegal je ostao u trci za nokaut fazu nakon što su razbili Irak rezultatom 5:0 u posljednjem kolu grupe I Svjetskog prvenstva.

Nakon ove pobjede Senegal ima tri boda i trenutno se nalazi u grupi najboljih osam trećih reprezentacija koje će također igrati sljedeću fazu Svjetskog prvenstva.

Senegal se nalazi na petom mjestu najboljih trećih reprezentacija.

Senegal je u ranoj fazi došao vodstva, golom Dijare u 4. minuti. Iračani su ostali sa igračem manje u 13. minuti nakon što je Sulaka dobio crveni karton.

U nastavku drugog poluvremena Senegalci su povećali rezultat na 3:0 preko Sara i Guejea u 56. i 59. minuti.

A do kraja utakmice su Senegalci postigli još dva gola.