Historija ispisana bez pobjede: Zelenortski Otoci prošli u nokaut fazu Mundijala

Zelenortski Otoci ispisali su jednu od najljepših priča Svjetskog prvenstva i plasirali se u nokaut fazu bez ijedne pobjede. Debitantska selekcija Mundijala remizirala je protiv Saudijske Arabije rezultatom 0:0, a taj bod bio joj je dovoljan da završi kao druga u grupi H i napravi najveći uspjeh u historiji reprezentacije.

Prije početka turnira malo ko je vjerovao da će reprezentacija koja prvi put igra Svjetsko prvenstvo preživjeti grupu sa Španijom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom. Ipak, Zelenortski Otoci nisu izgubili nijednu od tri utakmice, remizirali su sa Španijom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom, te pokazali da se ogromna disciplina i karakter mogu pretvoriti u rezultat koji mijenja historiju.

U posljednjem kolu protiv Saudijske Arabije nije bilo golova, ali za Zelenortske Otoke taj rezultat vrijedi kao pobjeda.

Znali su da im remi može biti dovoljan ako Španija savlada Urugvaj, a upravo to se dogodilo u drugoj utakmici grupe. Španija je golom Baene pobijedila Urugvaj rezultatom 1:0 i tako direktno pogurala debitanta u nokaut fazu.

Španija je grupu završila na prvom mjestu sa sedam bodova i opravdala ulogu favorita, ali glavna priča grupe H su Zelenortski Otoci, selekcija koja je u tri utakmice osvojila tri boda, bez pobjede i bez poraza, te na kraju završila ispred Urugvaja i Saudijske Arabije.

Urugvaj će ovaj rasplet doživjeti kao veliki udarac, jer je uoči turnira bio viđen kao jedan od sigurnih putnika u nokaut fazu. Saudijska Arabija je također imala šansu da pobjedom protiv Zelenortskih Otoka promijeni rasplet, ali nije uspjela probiti čvrsti blok debitanta.