17. dan Mundijala: Hrvatska u borbi za nokaut fazu

Posljednji je dan grupne faze na turniru, nakon kojeg će biti poznati svi učesnici nokaut faze, ali i putnici kući. Program otvaraju susreti u grupi L, a sastaju se : Hrvatska i Gana, te Panama i Engleska Demokratska Republika Kongo za protivnika ima Uzbekistan, a u derbiju dana Kolumbija će odmjeriti snage sa Portugalom u okviru grupe K. Posljednji mečevi se igraju u grupi J, a sastaju se Alžir i Austrija, te Jordan i Argentina.

Hrvatska – Gana Program počinje u 23 sata susretom između Hrvatske i Gane. Hrvatska je stigla u Filadelfiju sa sudbinom još uvijek neizvjesnom nakon promjenjivog starta turnira. „Vatreni“ su poraženi od Engleske uprkos vrlo dobrom izdanju u prvom poluvremenu, ali su se vratili pobjedom nad Panamom zahvaljujući golu Ante Budimira. Taj trijumf ih je ostavio na trećem mjestu u grupi sa tri boda, jednim manje od večerašnjeg protivnika. Ekipa Zlatka Dalića više puta je pokazala da zna reagovati kada je najteže, pa i sada mora pronaći mirnoću i iskustvo koje su ih krasili u prethodnim velikim turnirima. Kapiten Luka Modrić, koji je protiv Paname upisao 200. nastup za reprezentaciju, ponovo bi trebao predvoditi vezni red zajedno s Mateom Kovačićem, dok Hrvatska traži pobjedu koja znači prolazak u osminu finala. Dalićeva briga bit će stabilnost odbrane. Hrvatska je već primila četiri gola, a sada se suočava s Ganom, ekipom koja je tokom grupne faze djelovala izuzetno organizovano. Ugled koji Hrvatska uživa na najvećoj sceni teško je zanemariti. Uzastopni veliki uspjesi na Svjetskim prvenstvima – uključujući osvajanje drugog mjesta 2018. godine i treće mjesto 2022. godine – daju joj prednost u iskustvu kakvu rijetke reprezentacije mogu nadmašiti. S druge strane, Gana je jedno od prijatnih iznenađenja grupe, sa četiri osvojena boda i još uvijek bez primljenog gola. Afrikanci su savladali Panamu, a zatim odigrali bez golova protiv favorizirane Engleske. Tim Karlosa Keiroša (Carlosa Queiroza) sada u susret ulazi rasterećen, jer im je dovoljan bod za plasman dalje. Gana je pokazala zavidnu organizovanost i defanzivnu čvrstinu, što je njihova najveća prednost. Očekuje se da Keiroš zadrži isti pristup, prepuštajući posjed lopte protivniku i čekajući priliku za kontru. Takva postavka im je donijela uspjeh protiv Engleske, pa nema razloga za promjene. „Crne zvijezde“ su se uveliko oslanjale na svoju defanzivnu strukturu, dok Džordan Aju (Jordan Ayew) i Injaki Vilijams (Inaki Williams) pružaju direktnost i brzinu u kontranapadu. Iskustvo igranja mečeva pod pritiskom moglo bi biti presudno za Hrvatsku. Gana će vjerovatno igrati strpljivo i zatvoreno, ali individualni kvaliteti poput Modrića i Kovačića mogli bi odlučiti susret. Očekuje se vrlo neizvjestan i taktički zahtjevan meč, u kojem bi Hrvatska strpljivom igrom trebala pronaći način da probije odbranu protivnika i osigura prolazak u nokaut-fazu. Meč se igra na stadionu „Lincon Financial Field“, u Filadelfiji. Glavni sudac je Dru Fišer (Drew Fischer) iz Kanade.

Engleska - Panama . AI Engleska - Panama . AI

Panama – Engleska Panama stiže u Nju Džerzi nakon minimalnog poraza od Hrvatske. Ekipa Tomasa Kristijansena (Thomasa Christiansena) odigrala je borben meč, ali je presudio pogodak Ante Budimira u drugom poluvremenu. Sličan scenario viđen je i u prvom duelu protiv Gane, gdje su takođe poraženi bez postignutog gola. Nakon dva meča bez bodova i pogodaka, Panamci su već završili svoje učešće na turniru. Iako su pokazali energiju i borbenost, nedostatak ofanzivne konkretnosti ostao je ključni problem. Kristijansen bi mogao izvršiti nekoliko promjena u startnoj postavi, a imena poput Sesilja Watermana (Cecilia Watermana), Hosea Faharda (Josea Fajarda), Ismaela Dijaza (Ismaela Diaza) i Hosea Luisa Rodriges (Josea Luisa Rodrigueza) bi mogla dobiti priliku. Engleska stiže u Nju Džerzi nakon remija bez golova protiv Gane. Ekipa Tomasa Tuhela (Thomasa Tuchela) dominirala je većim dijelom susreta, ali nije uspjela probiti čvrstu odbranu rivala. U prvom kolu Englezi su briljirali pobjedom protiv Hrvatske, kada su pogodili Heri Kejn (Harry Kane, Džude Belingem (Jude Bellingham), Markus Rašford (Marcus Rashford). Sa četiri boda na kontu, Engleska je i dalje lider grupe L, ali im je potrebna pobjeda da bi sigurno prošli dalje kao prvoplasirani. Tuhel bi mogao unijeti svježinu u napad, pa se očekuju mogući nastupi Bukaja Sake (Bukaya Sake) i Markusa Rašforda (Marcusa Rashforda). Panama i Engleska igrali su jednom dosada. Meč se igrao na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, a Engleska je ostvarila pobjedu rezultatom 6:1. Na tom meču het-trik (hat-trick) je postigao Heri Kejn (Harry Kane), Džon Stons (John Stones) postigao je 2 gola, a Džesi Lingard (Jessi Lingard) postigao je jedan gol. Meč se igra na „MetLife Stadium“ u Nju Džerziju, glavni sudac je Abdulrahman Al-Džasim (Abdulrahman Al-Jassim) iz Katara.

DR Kongo - Uzbekistan . AI DR Kongo - Uzbekistan . AI

DR Kongo – Uzbekistan Treći meč se igra u pola dva poslije ponoći, a sastaju se Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan. Reprezentacija Konga turnir je počela iznenađujućim remijem protiv Portugala, dok su u drugom kolu izgubili od Kolumbije. U oba meča pokazali su probleme s posjedom lopte i stvaranjem prilika, ali su ipak uspjeli doći do jednog boda, što im ostavlja realnu šansu za prolaz. Selektor Sebastijan Dazabre (Sebastien Desabrea) svjestan je da ih u duelu s Uzbekistanom očekuje ključna prilika za bodove. Istakao je da su igrali protiv dva favorita grupe, Portugala i Kolumbije, te da su stekli dragocjeno iskustvo. Dodao je i da će protiv Uzbekistana morati rizikovati jer im remi ne donosi prolaz. Tim nema problema s povredama, ali zbog zgusnutog rasporeda moguće su određene rotacije u sastavu. S druge strane, Uzbekistan je debitant na svjetskoj sceni, ali njihov nastup do sada nije zadovoljio očekivanja. Nakon poraza od Kolumbije i debakla od Portugala, tim Fabija Kanavara (Cannavara) ima samo teoretske šanse za prolazak, i to ukoliko savlada Demokratsku Republiku Kongo (DR Kongo) ubjedljivo, uz povoljne rezultate drugih mečeva. Najveći problem Uzbekistana je odbrana, koja je u dva susreta primila čak osam golova. Selektor Kanavaro je preuzeo odgovornost za poraz od Portugala naglasivši da je ponosan na zalaganje svojih igrača te da će vjerovati dok god postoji i najmanja šansa za prolaz. Tim nema suspendovanih ni povrijeđenih igrača, pa će moći nastupiti u punom sastavu. Meč se igra na „Mercedes-Benz“ Stadium u Atlanti, glavni sudac je Feliks Cvajer (Felix Zwayer) iz Njemačke.

Kolumbija - Portugal . AI Kolumbija - Portugal . AI

Kolumbija – Portugal U isto vrijeme, u pola dva poslije ponoći, sastaju se Kolumbija i Portugal. Ekipa Nestora Lorenza ostvarila je uvjerljivu pobjedu nad Uzbekistanom, prije nego što je uslijedila pobjeda protiv Demokratske Republike Kongo. Napadački dvojac Hames Rodriges (James Rodriguez) i Luis Dijas (Dijaz) ostaje srce ove ekipe. Rodriges (Rodriguez) nastavlja diktirati tempo i stvarati šanse, dok Dijas (Dijaz) nudi brzinu, direktnost i nepredvidljvost u širokim zonama. Neriješen rezultat je dovoljan Kolumbiji da završi na prvom mjestu. Momčad Roberta Martineza odgovorila je na početni neriješeni rezultat dominantnom pobjedom od 5:0 protiv Uzbekistana. Cristiano Ronaldo (Kristijano Ronaldo) i dalje predvodi napad i ostaje jedan od najopasnijih igrača na Svjetskom prvenstvu. Postao je prvi igrač koji je postigao gol na šest različitih Svjetskih prvenstava. Uz Rafaél Leána (Rafaela Leaa), Bruna Fernandeša (Bruna Fernandesa), Bernarda Silvu i Žoao Neveša (Joao Nevesa), Portugal posjeduje dovoljno kreativnosti i vatrene moći da izazove probleme bilo kojoj odbrani na turniru. Meč se igra na stadionu „Hard Rock“ u Majamiju, a glavni sudac je Alireza Fagani (Alireza Faghani) iz Irana.

Alžir - Austrija . AI Alžir - Austrija . AI

Alžir – Austrija U 4 sata na teren će izaći Alžir i Austrija. Alžir dolazi na ovaj susret nakon ključne pobjede protiv Jordana, kojom su se potpuno vratili u borbu za nokaut fazu Grupe J. Tim Vladimira Petkovića pokazao je stabilnu formu uoči turnira, s tek dva poraza u posljednjih deset utakmica u svim takmičenjima. Napadač Amin Gviri (Amine Gouiri) još jednom je potvrdio svoju vrijednost, postigavši odlučujući pogodak u finišu meča protiv Jordana. Ipak, postoji zabrinutost u veznom redu jer je Ramiz Zeruki (Ramiz Zerrouki) upitan zbog povrede zbog koje je morao napustiti teren na poluvremenu tog meča. Alžir je oživio svoje nade za kvalifikacije pobedom od 2:1 nad Jordanom nakon teškog poraza od 3:0 protiv Argentine. Rijad Mahrez (Riyad Mahrez) nastavlja pružati liderstvo i kreativnost, dok Muhamed Amura (Mohamed Amoura) i Amin Gviri (Amine Gouiri) nude brzinu i sposobnost završavanja samih akcija. S druge strane, Austrija nakon pobjede od 3:1 nad Jordanom, uslijedio je poraz 2:0 od Argentine. Uprkos porazu, Austrija je dugo ostala konkuretna i pokazala zašto je ušla u turnir kao jedna od najorganizovanijih ekipa u Evropi. Ključna prednost leži u veznom redu. Marsel Zabicer (Marcel Sabitzer), Konrad Lajmer (Konrad Laimer) i Nikolas Zajvald (Nicolas Seiwald) pruža Austriji intezitet, stukturu, i tehnički kvalitet koji bi se mogli pokazati odlučujućim u napetoj borbi za kvalifikacije. Alžir i Austrija igraju drugi put. Jedini prethodni takmičarski susret između ovih nacija dogodio se na Svjetskom prvenstvu 1982. godine. Austrija je pobijedila Alžir 2:0. Meč se igra na stadionu „Arrowheadu Stadium“ u Kanzaz Sitiju, a glavni sudac je Ilgiz Tantašev (Ilgiz Tantashev) iz Uzbekistana.

Jordan - Argentina . AI Jordan - Argentina . AI