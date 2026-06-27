Belgija osvojila prvo mjesto, Egiptu remi dovoljan za drugo mjesto grupe G

Belgija - Novi Zeland 5:1

Belgija je pobjedom nad Novim Zelandom rezultatom 5:1 osigurala prvo mjesto u grupi i plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, dok su Novozelanđani uprkos borbenoj partiji završili svoj nastup na Mundijalu.

Od prvog sudijskog zvižduka bilo je jasno da Belgijanci žele što prije riješiti pitanje pobjednika. Izabranici Rudija Garsije (Rudi Garcia) dominirali su posjedom lopte i stvarali prilike pred golom rivala.

U 20. minuti dosuđen je jedanaesterac za Belgiju nakon igranja rukom, ali je poslije VAR pregleda odluka poništena jer je ustanovljeno da je lopta pogodila ruku u prirodnom položaju.

Do zasluženog vodstva Belgija je stigla u 28. minuti. Leandro Trosar (Leandro Trossard) najbolje se snašao nakon kornera i iz velike gužve pogodio za 1:0.

Početkom drugog dijela isti igrač ponovo je bio na pravom mjestu. Nakon odbijene lopte ostao je smiren i snažnim udarcem iz blizine povećao prednost na 2:0.

Treći pogodak stigao je u 66. minuti. Kevin de Brujne (Kevin De Bruyne) prihvatio je odbijenu loptu na oko 16 metara od gola i preciznim prizemnim udarcem pogodio suprotni ugao za, činilo se, nedostižnih 3:0.

Novi Zeland ipak nije odustao. Nakon što je Tibo Kurtoa (Thibaut Courtois) ranije odbranio pokušaj Majkla Džasta (Michael Just), isti fudbaler je u 84. minuti iskoristio lošu reakciju belgijskog golmana poslije kornera i snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora smanjio na 3:1. Tim pogotkom Belgija je nakratko izgubila prvo mjesto u grupi.

Međutim, odgovor je stigao gotovo odmah. Samo dvije minute kasnije rezervista Romelu Lukaku (Romelu Lukaku), koji je tek ušao u igru, odlično je reagovao u petercu na precizan centaršut s desne strane i pogodio 4:1.

Konačnih 5:1 postavlja Selemakers (Saelemaekers) u sudijskoj nadoknadi. Belgijanci tako u nokaut fazu odlaze kao prvoplasirana reprezentacija, dok je Novi Zeland, uprkos hrabroj borbi, završio nastup na Svjetskom prvenstvu.