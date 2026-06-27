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SVJETSKO PRVENSTVO

Belgija osvojila prvo mjesto, Egiptu remi dovoljan za drugo mjesto grupe G

VAR u sudijskoj nadoknadi poništio pogodak Irana za pobjedu. Iran s tri remija i tri osvojena boda završio kao treći

Detalj s utakmice Novi Zeland - Belgija. AP

Piše: Mustafa Radoncic

27.6.2026

Belgija - Novi Zeland 5:1

Belgija je pobjedom nad Novim Zelandom rezultatom 5:1 osigurala prvo mjesto u grupi i plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, dok su Novozelanđani uprkos borbenoj partiji završili svoj nastup na Mundijalu.

Od prvog sudijskog zvižduka bilo je jasno da Belgijanci žele što prije riješiti pitanje pobjednika. Izabranici Rudija Garsije (Rudi Garcia) dominirali su posjedom lopte i stvarali prilike pred golom rivala.

U 20. minuti dosuđen je jedanaesterac za Belgiju nakon igranja rukom, ali je poslije VAR pregleda odluka poništena jer je ustanovljeno da je lopta pogodila ruku u prirodnom položaju.

Do zasluženog vodstva Belgija je stigla u 28. minuti. Leandro Trosar (Leandro Trossard) najbolje se snašao nakon kornera i iz velike gužve pogodio za 1:0.

Početkom drugog dijela isti igrač ponovo je bio na pravom mjestu. Nakon odbijene lopte ostao je smiren i snažnim udarcem iz blizine povećao prednost na 2:0.

Treći pogodak stigao je u 66. minuti. Kevin de Brujne (Kevin De Bruyne) prihvatio je odbijenu loptu na oko 16 metara od gola i preciznim prizemnim udarcem pogodio suprotni ugao za, činilo se, nedostižnih 3:0.

Novi Zeland ipak nije odustao. Nakon što je Tibo Kurtoa (Thibaut Courtois) ranije odbranio pokušaj Majkla Džasta (Michael Just), isti fudbaler je u 84. minuti iskoristio lošu reakciju belgijskog golmana poslije kornera i snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora smanjio na 3:1. Tim pogotkom Belgija je nakratko izgubila prvo mjesto u grupi.

Međutim, odgovor je stigao gotovo odmah. Samo dvije minute kasnije rezervista Romelu Lukaku (Romelu Lukaku), koji je tek ušao u igru, odlično je reagovao u petercu na precizan centaršut s desne strane i pogodio  4:1.

Konačnih 5:1 postavlja Selemakers (Saelemaekers) u sudijskoj nadoknadi. Belgijanci tako u nokaut fazu odlaze kao prvoplasirana reprezentacija, dok je Novi Zeland, uprkos hrabroj borbi, završio nastup na Svjetskom prvenstvu.

Detalj s utakmice Iran - Egipat. AP

Egipat - Iran 1:1

Egipat i Iran odigrali su neriješeno 1:1 u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva. 

Egipat je do prednosti stigao već u petoj minuti. Nakon što je pokušaj Mohameda Salaha (Mohamed Salah) izblokiran, lopta se odbila do Ahmada Sabera (Ahmed Saber), koji je preciznim udarcem kroz veliki broj igrača savladao iranskog golmana za 1:0.

Iran je ubrzo dobio priliku da izjednači. U devetoj minuti dosuđen je jedanaesterac nakon prekršaja nad Mehdijem Taremijem (Mehdi Taremi), ali je upravo napadač Irana propustio veliku šansu. Njegov udarac pročitao je Mohamed El Šobeir (Mohamed El Shobeir) i sačuvao prednost Egipta.

Ipak, samo nekoliko minuta kasnije Iran je stigao do izjednačenja. Nakon što je golman Egipta odbranio pokušaj Mohammadija (Mohammadi), lopta je stigla do Ramina Rezaeijana (Ramin Rezaeian), koji je snažnim udarcem pogodio mrežu za 1:1.

U završnici susreta Iran je bio nadomak velike pobjede. Mehdi Taremi (Mehdi Taremi) je u 89. minuti pogodio prečku, a u trećoj minuti sudijske nadoknade Hosein Kalilzadeh (Hossein Khalilzadeh) zatresao je mrežu poslije velike gužve u kaznenom prostoru, što je izazvalo veliko slavlje Iranaca.

Međutim, nakon višeminutne VAR provjere pogodak je poništen, pa je rezultat ostao nepromijenjen.

Iran je u završnici ostao i bez važnog aduta za eventualni meč šesnaestine finala, jer je Omid Ezatolahi (Omid Ezatolahi) zaradio žuti karton. 

Egipat će u šesnaestini finala igrati protiv Australije. 

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BELGIJE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA EGIPTA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA IRAN
# MUNDIJAL 2026
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA NOVOG ZELANDA
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