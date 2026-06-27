Pisac iz Bihaća motivisao hiljade navijača na humanitarnu akciju

Pisac iz Bihaća dao ideju, cijela BiH je prihvatila:
Pobjeda fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom nije donijela samo slavlje zbog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, već je postala i povod za veliku humanitarnu akciju koja je ujedinila građane širom zemlje.Географске референце
Naime, pisac iz Bihaća Damir Mašić uoči utakmice predložio je da navijači broj golova koje postignu Zmajevi pretvore u isti broj poziva na humanitarni broj 17001, namijenjen podršci projektu “Obrok za sve” organizacije Pomozi.ba.
Ideja je u kratkom roku osvojila društvene mreže, a hiljade građana odlučile su je pretvoriti u djelo.
Iz organizacije Pomozi.ba saopćili su da je tokom noći utakmice i narednog dana zabilježeno oko 13.000 poziva, zahvaljujući kojima je prikupljeno približno 26.000 KM za njihove korisnike.
„Od srca hvala svima koji su pozvali broj 17001, podijelili objavu i pokazali da pobjede imaju još veću vrijednost kada ih dijelimo s onima kojima je pomoć najpotrebnija“, poručili su iz Pomozi.ba.
Posebnu zahvalnost uputili su upravo autoru inicijative Damiru Mašiću, ističući da je jedna objava bila dovoljna da pokrene hiljade ljudi i pokaže koliko zajedništvo može učiniti.
Odušebvljen je bio i Mašić, koji je zahvalio svima i pozvao na novu akciju tokom meča sa SAD-om u srijedu.
Ova akcija još jednom je pokazala da Bosna i Hercegovina zna biti ujedinjena kada je riječ o humanosti te da sportski uspjesi mogu postati inspiracija za pomoć najugroženijima među nama.
Cilj je tokom naredne utakmice na račun Pomozi.ba prikupiti barem 100 000KM. Kad se svi radujemo, neka se raduju i oni kojima je pomoć potrebna, napisao je Mašić na društvenim mrežama.