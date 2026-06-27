Pisac iz Bihaća motivisao hiljade navijača na humanitarnu akciju

Pisac iz Bihaća dao ideju, cijela BiH je prihvatila: Pobjeda fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom nije donijela samo slavlje zbog plasmana u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, već je postala i povod za veliku humanitarnu akciju koja je ujedinila građane širom zemlje.Географске референце Naime, pisac iz Bihaća Damir Mašić uoči utakmice predložio je da navijači broj golova koje postignu Zmajevi pretvore u isti broj poziva na humanitarni broj 17001, namijenjen podršci projektu “Obrok za sve” organizacije Pomozi.ba. Ideja je u kratkom roku osvojila društvene mreže, a hiljade građana odlučile su je pretvoriti u djelo.

Iz organizacije Pomozi.ba saopćili su da je tokom noći utakmice i narednog dana zabilježeno oko 13.000 poziva, zahvaljujući kojima je prikupljeno približno 26.000 KM za njihove korisnike. „Od srca hvala svima koji su pozvali broj 17001, podijelili objavu i pokazali da pobjede imaju još veću vrijednost kada ih dijelimo s onima kojima je pomoć najpotrebnija“, poručili su iz Pomozi.ba. Posebnu zahvalnost uputili su upravo autoru inicijative Damiru Mašiću, ističući da je jedna objava bila dovoljna da pokrene hiljade ljudi i pokaže koliko zajedništvo može učiniti. Odušebvljen je bio i Mašić, koji je zahvalio svima i pozvao na novu akciju tokom meča sa SAD-om u srijedu.