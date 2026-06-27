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BORBA ZA PLASMAN DALJE

Remi Irana i Egipta zakomplikovao situaciju Hrvatskoj u borbi za nokaut: Ovo je trenutna tabela trećeplasiranih

U slučaju da u posljednjem kolu ne izgubi od Gana nogometna reprezentacija, odnosno ako ostvari remi ili pobjedu, osigurat će prolazak u nokaut fazu

Hrvatska na ivici plasmana. Facebook

Z. V.

27.6.2026

Nogometne reprezentacije Egipat i Iran odigrale su 1:1 u posljednjem kolu grupe G u Sijetlu (Seattleu), u susretu koji je imao važan utjecaj na rasplet u ostalim grupama, posebno za Hrvatska.

Iran je ovim remijem stigao do trećeg boda i zahvaljujući boljoj gol-razlici preuzeo bolju poziciju na tabeli najboljih trećeplasiranih selekcija, čime je gurnuo Hrvatsku na sedmo mjesto u tom poretku.

Hrvatska nogometna reprezentacija i dalje ima realne šanse za plasman dalje, jer trenutno ima tri boda i gol-razliku 3:4. U slučaju da u posljednjem kolu ne izgubi od Gana nogometna reprezentacija, odnosno ako ostvari remi ili pobjedu, osigurat će prolazak u nokaut fazu s ukupno četiri osvojena boda.

Međutim, poraz bi ih doveo u tešku situaciju, jer tada više ne bi ovisili samo o vlastitom rezultatu. U tom scenariju, zbog slabije gol-razlike u odnosu na Južna Koreja nogometna reprezentacija, koja također ima tri boda, Hrvatska bi mogla ostati bez plasmana među 32 najbolje selekcije.

Konačan rasplet zavisit će i od drugih utakmica, posebno duela između Austrija nogometna reprezentacija i Alžir nogometna reprezentacija, kao i susreta DR Kongo nogometna reprezentacija i Uzbekistan nogometna reprezentacija. Određeni kombinovani rezultati mogli bi značiti i ispadanje Hrvatske iz dalje borbe.

Najpovoljniji ishod za Hrvate bio bi remi Austrije i Alžira ili pobjeda DR Konga, dok bi u suprotnom slučaju, zavisno od rezultata drugih mečeva, mogli ostati bez plasmana u narednu fazu takmičenja.

Tabela najboljih trećeplasiranih selekcija. Sofascore

U svakom slučaju, ekipa Zlatka Dalića i dalje ima sve u svojim rukama, ali svaki loš rezultat mogao bi ih dovesti u situaciju da zavise od ishoda drugih utakmica.

# HRVATSKA
# ZLATKO DALIĆ
# MUNDIJAL 2026
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