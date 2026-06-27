Legendarni američki golman: Bosancima je bolje da ne ulaze u avion, razbit ćemo ih

Legenda fudbala u SAD, golman Tim Hauard osvrnuo se ne poraz SAD od Turske u trećem kolu grupne faze, a najavio je i meč protiv BiH u šesnaestini finala Mundijala.

Nije bio previše zabrinut zbog poraza, kazao je da je to odlučna stvar.

- Turska je sada u avionu za svoju zemlju, a naši momci će se probuditi bez potrebe da navijaju alarm. Znate šta smo dobili? Naša četiri najbolja igrača očistila su žute kartone, najbolji nogometaš odigrao je 30 minuta i izgledao odlično, a igrači koji možda nikada ranije nisu nastupili na Svjetskom prvenstvu dobili su vrijedne minute. Uz to, ovakve teške utakmice mnogo znače za razvoj ekipe. Odigrati kvalitetan meč, a ne ostvariti rezultat koji ti u suštini nije presudan, za mene je uspjeh - istakao je.