Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TIM HAUARD

Legendarni američki golman: Bosancima je bolje da ne ulaze u avion, razbit ćemo ih

Mi smo sasvim dobro. Sve je pod kontrolom.

Tim Hauard. Screenshot

S. S.

27.6.2026

Legenda fudbala u SAD, golman Tim Hauard osvrnuo se ne poraz SAD od Turske u trećem kolu grupne faze, a najavio je i meč protiv BiH u šesnaestini finala Mundijala.

Nije bio previše zabrinut zbog poraza, kazao je da je to odlučna stvar.

- Turska je sada u avionu za svoju zemlju, a naši momci će se probuditi bez potrebe da navijaju alarm. Znate šta smo dobili? Naša četiri najbolja igrača očistila su žute kartone, najbolji nogometaš odigrao je 30 minuta i izgledao odlično, a igrači koji možda nikada ranije nisu nastupili na Svjetskom prvenstvu dobili su vrijedne minute. Uz to, ovakve teške utakmice mnogo znače za razvoj ekipe. Odigrati kvalitetan meč, a ne ostvariti rezultat koji ti u suštini nije presudan, za mene je uspjeh - istakao je.

Poručio je da nema razloga za paniku, a zasmetala mu je i reakcija ljudi.

- Igramo toliko dobro da su ljudi odmah počeli govoriti: "O, Bože, nećemo osvojiti prvenstvo jer smo izgubili jednu utakmicu." Mi smo sasvim dobro. Sve je pod kontrolom.

Pun je optimizma pred meč SAD i BiH.

- A Bosna? Lendon i ja ćemo još razgovarati o tome. Ali iskreno, bolje im je da ni ne sjedaju u avion za San Francisco, jer će reprezentacija SAD-a učiniti sve da ih propisno razbije, zapeti će protiv njih - istakao je.

Podsjećamo, meč se igra u noći s sa srijede na četvrtak u 2 sata ujutro.

# TIM HOWARD
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.