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KOSTUR NOKAUT FAZE

Put ka svjetskom vrhu je iscrtan: Zmajeve čeka domaćin SAD

Večerašnji rasplet kompletirat će parove šesnaestine finala

Svjetsko prvenstvo 2026.. Platforma X

M. R.

27.6.2026

Grupna faza Svjetskog prvenstva ulazi u svoju završnicu, a uoči posljednjih utakmica poznata je gotovo kompletna slika nokaut faze. Čak 26 reprezentacija već je osiguralo plasman među 32 najbolje selekcije svijeta, dok će preostalih šest putnika biti poznato nakon večerašnjih susreta.

Iz ugla bosanskohercegovačkih navijača najvažnija vijest je da će reprezentacija Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala  odmjeriti snage s domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama. Spektakl u San Francisku zakazan je za 2. juli u 2:00 sata po srednjoevropskom vremenu. 

Pred izabranicima Sergeja Barbareza nalazi se izuzetno zahtjevan izazov. Amerikanci su kroz grupnu fazu pokazali čvrstinu, disciplinu i kvalitet koji ih svrstava među ozbiljne kandidate za visok plasman, a dodatni adut bit će im podrška domaće publike.

Kostur nokaut faze već sada otkriva kako bi mogao izgledati put do završnice. 

Već je poznato nekoliko izuzetno atraktivnih duela šesnaestine finala. Nizozemska će odmjeriti snage s Marokom, dok Brazil očekuje duel protiv Japana, tu je i ogled Francuske i Švedske. Upravo ti susreti pokazuju koliko će konkurencija u nokaut fazi biti izjednačena i koliko će nijanse odlučivati o prolasku dalje.

Večerašnji program dat će konačan odgovor na sva otvorena pitanja. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka bit će poznati svi parovi šesnaestine finala, ali i kompletan put kojim će reprezentacije pokušati doći do finala i borbe za naslov prvaka svijeta.

Sada slijedi ono zbog čega se igra Svjetsko prvenstvo – utakmice u kojima jedna greška može značiti kraj sna, ali i jedan veliki trenutak može otvoriti vrata istorijskog uspjeha.

# REPREZENTACIJA BIH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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