Put ka svjetskom vrhu je iscrtan: Zmajeve čeka domaćin SAD

Grupna faza Svjetskog prvenstva ulazi u svoju završnicu, a uoči posljednjih utakmica poznata je gotovo kompletna slika nokaut faze. Čak 26 reprezentacija već je osiguralo plasman među 32 najbolje selekcije svijeta, dok će preostalih šest putnika biti poznato nakon večerašnjih susreta.

Iz ugla bosanskohercegovačkih navijača najvažnija vijest je da će reprezentacija Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala odmjeriti snage s domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama. Spektakl u San Francisku zakazan je za 2. juli u 2:00 sata po srednjoevropskom vremenu.

Pred izabranicima Sergeja Barbareza nalazi se izuzetno zahtjevan izazov. Amerikanci su kroz grupnu fazu pokazali čvrstinu, disciplinu i kvalitet koji ih svrstava među ozbiljne kandidate za visok plasman, a dodatni adut bit će im podrška domaće publike.

Kostur nokaut faze već sada otkriva kako bi mogao izgledati put do završnice.