Iran je bio na pragu plasmana u drugu rundu, a onda je reagirala VAR soba: Zbog milimetarskog ofsajda sada čekaju rasplet drugih grupa

Fudbalska reprezentacija Irana bila je na pragu plasmanu u drugu rundu Svjetskog prvenstva, no reakcija iz VAR sobe je sve promijenila.

Naime, meč protiv Egipta je završio rezultatom 1:1, a u sudijskoj nadoknadi Iran je stigao do drugog gola na meču preko Šoje Kalizadeha, a onda je uslijedilo veliko slavlje.