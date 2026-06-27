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MUNDIJAL

Iran je bio na pragu plasmana u drugu rundu, a onda je reagirala VAR soba: Zbog milimetarskog ofsajda sada čekaju rasplet drugih grupa

Iran je ostvario treći remi u isto toliko mečeva

Milimetarski ofsajd. Screenshot

S. S.

27.6.2026

Fudbalska reprezentacija Irana bila je na pragu plasmanu u drugu rundu Svjetskog prvenstva, no reakcija iz VAR sobe je sve promijenila.

Naime, meč protiv Egipta je završio rezultatom 1:1, a u sudijskoj nadoknadi Iran je stigao do drugog gola na meču preko Šoje Kalizadeha, a onda je uslijedilo veliko slavlje.

Ipak, naknadno je utvrđeno da je tome prethodio milimetarski ofsajd.

Tako je Iran ostvario i treći remi u isto toliko mečeva, pa sada čekaju ishode drugih grupa u nadi da će do plasmana u narednu rundu doći kao jedna osam najbolje trećeplasiranih reprezentacija.

Naime, oni se nalaze na listi kao šesta trećeplasirana, a i dalje imaju dobre šanse za plasman dalje.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA IRANA
# MUNDIJAL 2026
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