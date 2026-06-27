Zelenortski Otoci su sportska priča godine, sada sanjaju čudo protiv Argentine

Dok se pažnja fudbalskog svijeta uglavnom usmjerava prema velesilama poput Brazila, Argentine, Francuske i Španije, najveću priču grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. godine ispisali su Zelenortski Otoci.

Reprezentacija države koja broji tek oko 525.000 stanovnika postala je najmanja nacija u historiji koja je izborila plasman u nokaut fazu Mundijala. Na svom debitantskom nastupu među svjetskom elitom ostvarila je rezultat koji će se dugo pamtiti.

Nakon remija bez pogodaka protiv Saudijske Arabije, igrači i stručni štab okupili su se oko mobilnog telefona na terenu iščekujući kraj utakmice između Španije i Urugvaja. Kada je stigla potvrda da je Španija slavila minimalnim rezultatom, uslijedile su scene koje su obišle svijet – suze radosnice, zagrljaji i veliko slavlje reprezentacije koja je ispisala najljepše stranice svoje sportske historije.

Put koji je zadivio svijet

Zelenortski Otoci nisu do nokaut faze stigli slučajno.

Već u prvom kolu šokirali su remijem protiv moćne Španije (0:0), pri čemu je 40-godišnji golman Vozinja bio apsolutni junak utakmice. U drugom kolu pokazali su karakter osvojivši bod protiv dvostrukog svjetskog prvaka Urugvaja (2:2), da bi u posljednjem meču protiv Saudijske Arabije sačuvali mrežu i izborili historijski plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Posebno impresivno djeluje činjenica da su protiv Španije napravili samo jedan prekršaj tokom cijele utakmice, što dovoljno govori o disciplini i taktičkoj organizaciji ekipe.

Godine planskog rada

Iza uspjeha ne stoji slučajnost nego dugogodišnja strategija Fudbalskog saveza Zelenortskih Otoka.

Savez je godinama radio na okupljanju igrača porijeklom sa Zelenortskih Otoka koji su rođeni širom Evrope, prije svega u Portugalu i Nizozemskoj. Čak 14 od 26 reprezentativaca rođeno je van domovine, a brojni su odrasli u Rotterdamu i drugim evropskim gradovima.

Jedna od najzanimljivijih priča jeste dolazak stopera Roberta Lopesa, kojeg je savez pronašao putem poslovne mreže LinkedIn, nakon čega je postao jedan od stubova reprezentacije.

Takav model rada omogućio je da mala ostrvska država dobije kvalitetan spoj evropskog iskustva i ogromnog nacionalnog ponosa.