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SENZACIJA MUNDIJALA

Zelenortski Otoci su sportska priča godine, sada sanjaju čudo protiv Argentine

Reprezentacija iz države sa svega pola miliona stanovnika postala je najmanja zemlja koja je ikada izborila nokaut fazu Mundijala

Zelenortski Otoci. AA

M. R.

27.6.2026

Dok se pažnja fudbalskog svijeta uglavnom usmjerava prema velesilama poput Brazila, Argentine, Francuske i Španije, najveću priču grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. godine ispisali su Zelenortski Otoci.

Reprezentacija države koja broji tek oko 525.000 stanovnika postala je najmanja nacija u historiji koja je izborila plasman u nokaut fazu Mundijala. Na svom debitantskom nastupu među svjetskom elitom ostvarila je rezultat koji će se dugo pamtiti.

Nakon remija bez pogodaka protiv Saudijske Arabije, igrači i stručni štab okupili su se oko mobilnog telefona na terenu iščekujući kraj utakmice između Španije i Urugvaja. Kada je stigla potvrda da je Španija slavila minimalnim rezultatom, uslijedile su scene koje su obišle svijet – suze radosnice, zagrljaji i veliko slavlje reprezentacije koja je ispisala najljepše stranice svoje sportske historije.

Put koji je zadivio svijet

Zelenortski Otoci nisu do nokaut faze stigli slučajno.

Već u prvom kolu šokirali su remijem protiv moćne Španije (0:0), pri čemu je 40-godišnji golman Vozinja bio apsolutni junak utakmice. U drugom kolu pokazali su karakter osvojivši bod protiv dvostrukog svjetskog prvaka Urugvaja (2:2), da bi u posljednjem meču protiv Saudijske Arabije sačuvali mrežu i izborili historijski plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Posebno impresivno djeluje činjenica da su protiv Španije napravili samo jedan prekršaj tokom cijele utakmice, što dovoljno govori o disciplini i taktičkoj organizaciji ekipe.

Godine planskog rada

Iza uspjeha ne stoji slučajnost nego dugogodišnja strategija Fudbalskog saveza Zelenortskih Otoka.

Savez je godinama radio na okupljanju igrača porijeklom sa Zelenortskih Otoka koji su rođeni širom Evrope, prije svega u Portugalu i Nizozemskoj. Čak 14 od 26 reprezentativaca rođeno je van domovine, a brojni su odrasli u Rotterdamu i drugim evropskim gradovima.

Jedna od najzanimljivijih priča jeste dolazak stopera Roberta Lopesa, kojeg je savez pronašao putem poslovne mreže LinkedIn, nakon čega je postao jedan od stubova reprezentacije.

Takav model rada omogućio je da mala ostrvska država dobije kvalitetan spoj evropskog iskustva i ogromnog nacionalnog ponosa.

Bubista stvorio prepoznatljiv tim

Velike zasluge pripadaju selektoru Bubisti, bivšem reprezentativcu koji ekipu vodi od 2020. godine.

Pod njegovim vodstvom Zelenortski Otoci izgradili su identitet zasnovan na čvrstoj odbrani, velikoj disciplini i brzoj tranziciji. Isti sistem donio im je uspjehe i na Afričkom kupu nacija, gdje su prije nekoliko godina stigli do četvrtfinala, a sada je potvrđen i na najvećoj svjetskoj pozornici.

Bubista je zbog ostvarenih rezultata prošle godine proglašen najboljim trenerom Afrike, a sada njegov tim pokazuje da može ravnopravno igrati protiv najvećih reprezentacija svijeta.

Slijedi najveći izazov

Nagrada za historijski uspjeh bit će spektakularan duel protiv aktuelnog svjetskog prvaka Argentine u šesnaestini finala.

Na papiru je Argentina apsolutni favorit predvođena Lionelom Mesijem, ali upravo su Zelenortski Otoci dokazali da se na ovom prvenstvu ne plaše velikih imena.

Njihova priča već je osvojila simpatije neutralnih navijača širom svijeta, a sada vjeruju da mogu prirediti još jedno čudo. Njihova bajka predstavlja jednu od najljepših priča Mundijala 2026. godine i dokaz da fudbal i dalje zna nagraditi vjeru, zajedništvo i dugogodišnji rad.

# FIFA
# MUNDIJAL 2026
# REPREZENTACIJA ZELENORTSKIH OTOKA
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