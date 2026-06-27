Američka TV kuća: BiH je slabija od SAD-a, poraz bi bio tragedija

Atmosfera pred duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva već sve više zaokuplja pažnju američkih medija, koji ne kriju velika očekivanja od domaće reprezentacije.

Ugledni Fox Sports u opširnoj analizi ističe kako su Amerikanci favoriti protiv Zmajeva, ali upozorava da bi eventualni poraz predstavljao pravu katastrofu za selektora Mauricija Početina (Mauricija Pochettina) i projekat koji je započeo dolaskom slavnog argentinskog stručnjaka.

- Na Svjetskom prvenstvu nijedna utakmica nije unaprijed dobijena, ali čvrsto vjerujemo da će Sjedinjene Američke Države pobijediti Bosnu i Hercegovinu. Zbog Početina, bilo bi bolje da se to zaista i dogodi - navodi Fox.

Pritisak kakav se rijetko viđa

Amerikanci podsjećaju da je Početino angažovan kao jedno od najvećih trenerskih imena u historiji reprezentacije SAD-a, uz velika finansijska ulaganja Fudbalskog saveza.

Zbog toga smatraju da bi ispadanje već u prvoj nokaut utakmici, posebno protiv reprezentacije koju smatraju slabijom na papiru, ozbiljno poljuljalo njegov ugled.

Iako je SAD grupnu fazu završio na prvom mjestu zahvaljujući pobjedama protiv Paragvaja i Australije, poraz od Turske u posljednjem kolu, u utakmici bez rezultatskog značaja, otvorio je određena pitanja i pokazao koliko je pritisak na selektora veliki.

Sam Početino pokušava zadržati mir.

- Moramo se pripremati za utakmicu, a ne razmišljati o tome šta će biti ako ne pobijedimo - poručio je argentinski stručnjak.

Zmajevi nisu bez šansi

Ipak, i autor analize priznaje da Bosna i Hercegovina predstavlja mnogo ozbiljnijeg protivnika nego što bi se moglo zaključiti na prvi pogled.

Fox podsjeća kako je Početino od preuzimanja američke reprezentacije odigrao šest utakmica protiv evropskih selekcija i izgubio svih šest, uključujući i nedavni poraz od Turske.

Upravo zbog toga upozoravaju da duel sa Zmajevima nosi sve karakteristike "zamke", jer u jednoj eliminacionoj utakmici presuditi mogu detalji poput ranog crvenog kartona, autogola ili individualnog poteza.

Očekivanja ogromna

Američka javnost smatra da je četvrtfinale realan cilj domaće selekcije, a pojedini analitičari vjeruju da bi, uz povoljan razvoj događaja, SAD mogao otići čak i do polufinala.

Pochettino i sam podsjeća na primjere Južne Koreje 2002. i Maroka 2022. godine, reprezentacija koje su iznenadile cijeli svijet.

- Zašto ne bismo i mi? - upitao je selektor SAD-a.

Prilika za odgovor na terenu

Dok američki mediji insistiraju na ulozi favorita svoje reprezentacije, jasno je da će konačan odgovor dati jedino teren.

Bosna i Hercegovina već je ostvarila historijski uspjeh plasmanom među 32 najbolje reprezentacije svijeta, a duel protiv domaćina predstavlja priliku da Zmajevi još jednom pokažu kako se na Svjetskom prvenstvu favoriti ne pobjeđuju naslovima u medijima, nego borbom, disciplinom i kvalitetom na travnjaku.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se 2. jula u San Francisku, a pobjednik će izboriti mjesto među 16 najboljih selekcija svijeta.