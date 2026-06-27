Kako je mala otočka država razbila najveću zabludu SP-a

Zelenortski Otoci su na Svjetsko prvenstvo došli kao simpatična priča, ali su grupnu fazu završili kao jedna od najvećih fudbalskih lekcija ovog Mundijala.

U grupi sa Španijom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom nisu ostvarili nijednu pobjedu, ali su s tri remija prošli dalje kao drugoplasirana selekcija grupe H, dok su iza njih ostali Urugvaj i Saudijska Arabija.

Početnička "sreća"

Njihov uspjeh nije slučajnost, nego posljedica jasnog plana. Protiv Španije su preživjeli pritisak evropskog velikana, iako je “Crvena furija” imala 74 posto posjeda, 27 šuteva i očekivane golove 2.10, dok su Zelenortski Otoci ostali na šest udaraca i xG-u 0.21.

Takva utakmica najčešće završi rutinskom pobjedom favorita, ali ovdje je završila kao poruka ostatku svijeta: ova ekipa zna patiti, zna čekati i zna preživjeti.

Protiv Urugvaja su pokazali drugu stranu svoje igre. Nisu se samo branili, nego su dva puta pronašli način da kazne protivnika, preko slobodnog udarca Kevina Pine i gola Helija Varele, što im je donijelo veliki remi 2:2.

To je bio trenutak kada je postalo jasno da Zelenortski Otoci nisu samo romantična priča debitanta, nego reprezentacija koja ima strukturu, karakter i hrabrost da se vrati u utakmicu protiv jedne od najvećih južnoameričkih selekcija.

Treći remi, 0:0 protiv Saudijske Arabije, bio je najzreliji od sva tri. Nije tu bilo mnogo ljepote, ali je bilo svega što mala reprezentacija mora imati na velikom turniru: mirnoće, discipline, zatvorenih linija, dobrog kretanja bez lopte i spremnosti da se izdrži psihološki pritisak utakmice koja odlučuje sudbinu. Nakon pobjede Španije nad Urugvajem, taj bod je postao zlatan i odveo ih u šesnaestinu finala.

Simbol svega je golman Vozinja (Vozinha), 40-godišnjak koji je od uvodnog duela sa Španijom postao jedno od lica turnira. Njegove odbrane dale su ekipi vjeru, ali jednako važno je bilo ono što se ne vidi u statistici: komandovanje odbranom, smirivanje ritma i osjećaj da Zelenortski Otoci nikada ne paniče ni kada su pod opsadom.

Taktički, njihov najveći kvalitet je to što su prihvatili vlastita ograničenja. Nisu pokušavali glumiti velesilu, nisu se otvorili iz potrebe da se “dokažu”, niti su jurili utakmice bez plana. Igrali su u kompaktnom bloku, branili centralne zone, tjerali protivnike na šuteve iz težih pozicija i čekali momente u tranziciji ili prekidu. To je fudbal bez glamura, ali s ogromnim smislom.

Slijedi Argentina

Zato je njihov plasman među 32 najbolje selekcije svijeta mnogo veći od samog rezultata. Zelenortski Otoci su postali najmanja država po broju stanovnika koja je stigla do nokaut faze Svjetskog prvenstva, a u narednoj rundi čeka ih Argentina u Majamiju.

Bez obzira na to šta se desi protiv aktuelnog prvaka svijeta, oni su već pobijedili najveću predrasudu turnira: da na Svjetskom prvenstvu postoje ekipe koje su tu samo da popune broj.