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SKALONI ODLUČIO

Mesi neće početi utakmicu, ali sve oči opet će biti na njemu

Kapiten Argentine protiv Jordana će čekati šansu s klupe

Platforma X

E. G.

27.6.2026

Lionel Mesi (Lionel Messi) neće biti starter u utakmici Argentine protiv Jordana, koja se igra u nedjelju ujutro od 5 sati u posljednjem kolu grupe J na Svjetskom prvenstvu. 

Odluku je potvrdio selektor Lionel Skaloni (Lionel Scaloni), koji je najavio da će 39-godišnji kapiten ući u igru u drugom poluvremenu.

Skaloni je tu informaciju otkrio na konferenciji za medije nakon pitanja legendarnog argentinskog komentatora Enrikea Makaje Markesa (Enrique Macaya Marquez), koji sa 91 godinom prati svoje 18. Svjetsko prvenstvo. 

Selektor Argentine poručio mu je da bi inače izbjegao odgovor, ali da će zbog njega otkriti plan i potvrditi da Mesi počinje meč na klupi.

Argentina je već osigurala plasman u osminu finala nakon pobjeda protiv Alžira 3:0 i Austrije 2:0, pa u završnicu grupne faze ulazi kao lider. 

Mesi je postigao sve golove svoje reprezentacije na ovom turniru i sa 18 pogodaka je najbolji strijelac u historiji Svjetskih prvenstava. Utakmicu Jordan - Argentina sudit će Ištvan Kovač (Istvan Kovacs).

# LIONEL MESSI
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA ARGENTINA
# MUNDIJAL 2026
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