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Nakon debakla je izašao pred novinare i rekao sve: Urugvaj ostao bez selektora

Marselo Bijelsa preuzima odgovornost za eliminaciju Urugvaja i završava mandat na klupi reprezentacije

Bielsa: Neuspjeh s prvim prvacima svijeta. AP

E. G.

27.6.2026

Marselo Bijelsa (Marcelo Bielsa) napušta reprezentaciju Urugvaja nakon eliminacije u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 2026. godine. 

Poraz od Španije rezultatom 1:0 označio je kraj puta za selekciju koja prema Transfermarktu vrijedi 360 miliona eura, a argentinski stručnjak je poručio da na sebe preuzima punu krivicu.

Bijelsa je još prije turnira najavio odlazak nakon Mundijala, ali se oproštaj dogodio poslije velikog razočarenja i samo dva osvojena boda u grupi. 

Na konferenciji za medije rekao je da su četvrto mjesto u južnoameričkim kvalifikacijama i treće mjesto na Kopa Americi bezvrijedni kada se ne ostvari rezultat na Svjetskom prvenstvu.

Posebno se osvrnuo i na odluku da Fernando Muslera bude prvi golman, uprkos greškama koje je pravio tokom turnira. 

Bijelsa je kazao da je vjerovao u njega zbog sjajne godine, karaktera i iskustva, ali je na poluvremenu protiv Španije Muslera zamijenjen Serhijom Rošetom (Sergio Rochet), na zahtjev samog golmana. 

- Uprkos radu, trudu i posvećenosti, nismo uspjeli, poručio je Bijelsa nakon bolnog kraja urugvajske priče na Mundijalu.

# MARCELO BIELSA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA URUGVAJA
# MUNDIJAL 2026
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