Ovaj Mundijal ima daleko najveći udio igrača koji igraju za zemlju u kojoj nisu rođeni

Maroko je 13. juna, remijem (1:1) protiv Brazila, tokom 25 minuta ispisao historiju Svjetskog prvenstva - nijedan njihov igrač na terenu nije rođen u Maroku.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine ima daleko najveći udio igrača koji predstavljaju zemlje u kojima nisu rođeni - gotovo četvrtinu svih igrača učesnika.

Na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, samo osam od 48 timova neće imati igrača rođenog u inostranstvu, prema službenim spiskovima igrača dostavljenim svjetskoj fudbalskoj federaciji FIFA.

Debitanti na Svjetskom prvenstvu, Kurasao, imaju samo jednog igrača rođenog na karipskom ostrvu u svom timu od 26 igrača. Zemlja je dio Kraljevine Holandije i većina njenog tima je rođena u Holandiji.

10 nacionalnosti

U međuvremenu, Katar je doveo igrače iz 10 nacionalnosti, od Afrikanaca do Evropljana i jednog Južnoamerikanca.

Jedan od poznatih slučajeva je Majkl Olise (Michael Olise). Rođen i odrastao u Londonu, krilni igrač Bajern Minhena (Bayern Munchen) odlučio je predstavljati Francusku, rodnu zemlju svoje majke.

Među igračima rođenim u inostranstvu koji predstavljaju suorganizatore Sjedinjenih Američkih Država 2026. godine je Antoni Robinson (Antonee Robinson), koji je rođen u Engleskoj.

Međutim, takve promjene su stvorile neke porodične podjele.

Četiri para braće predstavljaju različite timove: Dezire i Guela Due (Desire i Guela Doue), Francuska i Obala Slonovače, Niko i Injaki Vilijams, Španija i Gana, Heri i Džon Sutar (Harry i John Souttar, Australija i Škotska, te polubraća Derik Lukasen i Brajan Brobi (Derrick Luckassen i Brian Brobbey), Gana i Holandija.

Prije 2026. godine, ovo se dogodilo samo dva puta - kada su polubraća Džerom i Kevin Prins Boateng (Jerome i Kevin Prince Boateng) igrali na dva Svjetska prvenstva (2010. i 2014.) predstavljajući Njemačku i Ganu. Oba puta su se suočili na terenu.

Ove promjene pravila su dobrodošle vijesti za takozvane zemlje koje imaju veliku dijasporu, gdje je značajan dio njihovih građana koji ispunjavaju uslove raštrkan po cijelom svijetu - poput Maroka.

U nastojanju da poboljša kvalitet svog fudbala, zemlja je tokom 2010-ih rasporedila skaute u evropskim zemljama sa velikim marokanskim zajednicama, poput Francuske, Holandije i Belgije.

Sporedna misao

Rezultirajući dolazak talenata iz dijaspore bio je jedan od faktora koji su doveli do najboljeg trenutka marokanskog fudbala: postajanja prve afričke nacije koja je stigla do polufinala Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine.

Dvojica od trojice marokanskih igrača koji su postigli golove tokom izvođenja penala u četvrtfinalu nisu rođeni u Maroku - Hakim Zijeh (Hakim Ziyech), rođen u Holandiji, i Ašraf Hakimi (Achraf Hakimi), koji je osigurao pobjedu nad svojom rodnom Španijom.

- Ovo je priča o zemlji koja je naučila da svoju dijasporu tretira ne kao sporednu misao, već kao ključni dio svog nacionalnog fudbalskog sistema - kaže Mirijam Čerti (Myriam Cherti), viša istraživačica u COMPAS-u.

Ona kaže da izbore fudbalera mogu oblikovati "profesionalni, emocionalni i politički razlozi", uključujući porodična očekivanja ili međunarodne prilike koje inače ne bi imali.

Udio igrača rođenih u inostranstvu u timovima na Svjetskim prvenstvima varirao je tokom decenija, sve do nedavno.

Istraživanje Centra za migracije, politiku i društvo (COMPAS) sa Univerziteta u Oxfordu (Oksfod), kretao se između dva i 14 posto sve do posljednja dva turnira, kad je visoko skočio u , dostigavši 16,5 procenata u Kataru 2022.

Nenamjerne promjene

Taj procenat je skočio na više od 23 posto 2026. godine - sa ukupnim brojem igrača rođenih u stranoj zemlji koji je dostigao 289 od 1.248, kad je broj reprezentacija koje se nadmeću porastao sa 32 na 48.

Godine 1962, FIFA je objavila kriterije koji su nalagali igrači moraju da imaju državljanstvo zemlje za koju žele da igraju i da više ne mogu da nastupaju za više od jedne reprezentacije tokom karijere.

Izuzeci su napravljeni samo za igrače čije su se nacionalnosti promijenile nenamjerno.

Do novih promjena došlo je 2004, kad je FIFA počela da dozvoljava igračima da zastupaju jednu zemlju na omladinskom nivou, a potom da mogu nastupati drugu seniorsku selekciju.

Od tada se zahtjev za boravak povećao na pet godina, dok je igračima sada dozvoljeno da promijene selekciju ako su igrali manje od tri seniorske međunarodne utakmica prije 21. godine za tim iz kojeg se prebacuju u neki drugi.