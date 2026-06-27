Poketinov ostanak na klupi SAD-a zavisit će od utakmica u nokaut fazi

Američki fudbalski savez je ponudio selektoru muške reprezentacije Maurisiju Poketinu (Mauricio Pochettino) produženje ugovora do Svjetskog prvenstva 2030. godine, javlja Atletik.

Ponuda je poslana prije početka Svjetskog, a odluka o produženju donijet će se tek nakon završetka Mundijala

Poketinov trenutni ugovor ističe nakon ovog turnira. SAD je već osigurao plasman u šesnaestinu finala kao pobjednik grupe D.

Amerikanci su u četvrtak odmarali većinu prvotimaca. Doživjeli su otrežnjujući, ali nebitan poraz od Turske na SoFi stadionu u Inglvudu (Inglewood).

Prolazak dalje osigurali su s dvije pobjede na startu prvenstva. To je prvi put od 1930. godine da su SAD vezale dvije pobjede na Svjetskom prvenstvu.

Reprezentacija BiH i SAD se sastaju u četvrtak, 2. jula, u okviru šesnaestine finala Mundijala, što je najveći uspjeh Zmajeva.