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Poketinov ostanak na klupi SAD-a zavisit će od utakmica u nokaut fazi

BiH i SAD se sastaju u četvrtak, 2. jula, u okviru šesnaestine finala

Maurisijo Poketino. AP

A. J.

27.6.2026

Američki fudbalski savez je ponudio selektoru muške reprezentacije Maurisiju Poketinu (Mauricio Pochettino) produženje ugovora do Svjetskog prvenstva 2030. godine, javlja Atletik.

Ponuda je poslana prije početka Svjetskog, a odluka o produženju donijet će se tek nakon završetka Mundijala

Poketinov trenutni ugovor ističe nakon ovog turnira. SAD je već osigurao plasman u šesnaestinu finala kao pobjednik grupe D.

Amerikanci su u četvrtak odmarali većinu prvotimaca. Doživjeli su otrežnjujući, ali nebitan poraz od Turske na SoFi stadionu u Inglvudu (Inglewood).

Prolazak dalje osigurali su s dvije pobjede na startu prvenstva. To je prvi put od 1930. godine da su SAD vezale dvije pobjede na Svjetskom prvenstvu.

Reprezentacija BiH i SAD se sastaju u četvrtak, 2. jula, u okviru šesnaestine finala Mundijala, što je najveći uspjeh Zmajeva. 

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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