Navijači frustrirani američkom kulturom davanja napojnica

Mnogi međunarodni navijači koji su stigli u SAD zbog Svjetskog prvenstva postali su frustrirani kulturom davanja napojnica konobarima, govoreći za BBC da su postali umorni od toga.

Navijač Engleske Džef Prajor (Geoff Pryor) rekao je da razumije davanje napojnica za dobru uslugu, ali mu je "čudno" kada kupuje flašu vode i "treba dati napojnicu za ništa".

U SAD-u, osoblje nekih restorana i barova plaća se nešto više od 2 dolara po satu, a očekuju da će gosti dati napojnicu od oko 20 posto ukupnog troška računa kako bi mogli zaraditi za život.

Frustracije su podijelili i zaposleni u ugostiteljstvu, a jedan vlasnik bara rekao je za BBC da su mnogi turisti Svjetskog prvenstva loše davali napojnice.

Australijski navijači Kris O'Flin (Chris O'Flynn) i Rober Makanmara (Robert McNamara) rekli su za BBC da su visoke cijene ulaznica za fudbalske utakmice iscrpile njihove finansije, a davanje napojnica povećava troškove.

- Još uvijek mi je malo zbunjujuće zašto to postoji... U Australiji imate fiksnu cijenu i plaćate je. Ovdje ljudi traže ili očekuju napojnice. Ponekad ne znate koliko biste trebali dati napojnice - rekao je O'Flin.

Maknmara je rekao da se kao posjetitelji trude "poštovati običaje", ali davanje napojnica je bio kulturni šok.

Navijač kaže da su cijene bez napojnica već previsoke

Prajor, engleski navijač iz Norviča (Norwich), putuje po SAD-u zbog turnira. Rekao je da uprkos frustracijama zbog toga što se traži napojnica za flašu vode, razumije potrebu za napojnicom u restoranima.

- Cijenim što nisu plaćeni koliko možda u Velikoj Britaniji, ali generalno je usluga dobra, tako da kada je dobra, zaslužuju dobru napojnicu - rekao je.