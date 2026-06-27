Selektor Irana poručio FIFA-i: Ne dozvolite nikada da se neka tretira kao što su SAD to radile sa nama

Selektor Irana Amir Galenoei (Amir Ghalenoe) ponovo je iznio kritike na račun tretmana u Sjedinjenim Državama nakon posljednje grupne utakmice sa Egiptom (1:1) odigrane u Sijetlu (Seattle).

- Da nam je zemlja domaćin dopustila da stignemo dvije sedmice ranije, da budemo spremniji... bili bismo u boljoj formi, fizički, mentalno. Međutim, uskratili su nam tu pravdu. Prije sam mislio da smo stvarno potpuno potlačena ekipa, ali nakon ove tri utakmice primijetio sam da i mi imamo lošu sreću - rekao je iranski selektor.

Pozvao FIFA-u da spriječi naredne domaćine Mundijala da se ponašaju prema reprezentacijama kao Sjedinjene Države prema Iranu.

Iranci čekaju rasplet preostalih utakmica da vide da li će zaigrati o nokaut fazi.

Iranskom timu je dozvoljeno da iz baze u Meksiku doleti u SAD jedan dan prije svojih utakmica, a zemlju moraju napustiti odmah nakon utakmice.