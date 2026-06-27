Iranskog reprezentativca savladale emocije: Igrali smo iz ljubavi prema zemlji

Rezaejan, koji je bio strijelac gola za Iran, uputio je poruku iranskom narodu, rekavši kako je svaki od igrača igrao časno i iz ljubavi prema zemlji.

- Ne znam šta da kažem. Ne znam zašto imamo ovoliko lošu sreću. Nadam se da se još uvijek možemo kvalifikovati kako bi se oni osjećali bolje, zaslužuju više od ovoga. Borili smo se najjače što smo mogli. Ne bi bilo važno ni da smo večeras poginuli. Samo smo željeli usrećiti naš narod. Borimo se mjesecima. Nikada nismo tražili ništa zauzvrat. Svaki od ovih igrača je častan. Igrali smo iz ljubavi prema našem narodu. Narode Irana, mnogo vas volimo. Žao mi je, to je sve što mogu reći - rekao je iranski reprezentativa poslije meča.