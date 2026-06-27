Sportklub o izjavi legendarnog američkog golmana: Komšije, učinite da zažali za ovu aroganicju

Redakcija Sportkluba poručila je Zmajevima da se pobrinu da legendarni američki golman Tim Hauard (Tim Howard) zažali "zbog arogancije i nepoštivanja" reprezentacije BiH.

Govoreći u narednoj utakmici SAD-a protiv BiH, Hauard je rekao da ne sumnja u prolaz svoje zemlje, dok je igračima BiH poručio da im je "bolje da ne sjedaju u avion za San Francisco (San Francisko)".

- Iskreno, bolje im je da ni ne sjedaju u avion za San Francisko, jer će reprezentacija SAD-a učiniti sve da ih propisno razbije, zapeti će protiv njih - rekao je on.