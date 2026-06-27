Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAMOUVJEREN

Sportklub o izjavi legendarnog američkog golmana: Komšije, učinite da zažali za ovu aroganicju

Zaoštrava se atmosfera uoči utakmice SAD - BiH

Tim Hauard. AP

A. J.

27.6.2026

Redakcija Sportkluba poručila je Zmajevima da se pobrinu da legendarni američki golman Tim Hauard (Tim Howard) zažali "zbog arogancije i nepoštivanja" reprezentacije BiH.

Govoreći u narednoj utakmici SAD-a protiv BiH, Hauard je rekao da ne sumnja u prolaz svoje zemlje, dok je igračima BiH poručio da im je "bolje da ne sjedaju u avion za San Francisco (San Francisko)".

- Iskreno, bolje im je da ni ne sjedaju u avion za San Francisko, jer će reprezentacija SAD-a učiniti sve da ih propisno razbije, zapeti će protiv njih - rekao je on.

- Komšije, učinite da zažali za ovu aroganciju i nepoštovanje... - navodi Sportklub u objavi na mrežama.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.