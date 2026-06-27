Bivši selektor Savo Milošević za "Avaz": Ogroman i potpuno zaslužen uspjeh Zmajeva

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je u Sijetlu ostvarila veliku pobjedu protiv Katara rezultatom 3:1 u susretu trećeg kola grupne faze i prvi put u historiji izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Zmajevi su tako ispisali nove stranice historije bh. fudbala, a utiske nakon historijske noći za „Avaz“ podijelio je bivši selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Savo Milošević.

Potpuno zasluženo

Govoreći o velikom uspjehu, Milošević je istakao da je plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta potpuno zaslužen.

- Svakako ogroman uspjeh i, što je još važnije, apsolutno zaslužen na terenu. Ovo je otprilike i bio neki priželjkivani scenarij. Momci su ponovo, pored neospornog kvaliteta, pokazali i ogroman karakter, što je po meni i presudilo. Kada tim ima karakter, onda uvijek dođete u situaciju da neki igrač iskoči na nekoj utakmici - rekao je Milošević.

Posebno se osvrnuo na Ermina Mahmića, koji je još jednom bio čovjek odluke nakon ulaska s klupe.

- Mahmić je iskočio u grupnoj fazi s dva pogotka, ali to je mogao biti i bilo koji drugi igrač. Igrači koji ulaze s klupe od velike su važnosti ukoliko uđu u igru s pozitivnom energijom i pravim stavom. Ipak, mislim da najveće zasluge pripadaju cijelom timu i stručnom štabu, koji je tokom turnira donosio veoma dobre odluke - naglasio je bivši selektor.

Naredna decenija

Milošević smatra da Bosna i Hercegovina u svojim redovima ima dvojicu fudbalera koji mogu obilježiti narednu deceniju reprezentacije.

- Što se tiče Kerima Alajbegovića, apsolutno mislim da ima kvalitet da bude jedan od nosilaca reprezentacije u narednih deset i više godina. Međutim, isto to mislim i za Esmira Bajraktarevića. Obojica imaju kvalitet i karakter da budu okosnica buduće reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iskreno se nadam da će ostati čvrsto na zemlji u narednim godinama, jer mogu još mnogo napredovati - istakao je Milošević.

Dodao je kako će ovaj historijski plasman imati ogroman značaj za kompletan bh. fudbal.

- Prolazak u nokaut fazu zaista će mnogo značiti za fudbal u Bosni i Hercegovini. Veliki uspjeh bio je već i sam plasman na Svjetsko prvenstvo. Iskoristio bih priliku da čestitam momcima, stručnom štabu, svim ljudima u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, ali i navijačima. Zaista je došlo vrijeme za radost, sreću i veliko zadovoljstvo - poručio je.

Teži meč

Prokomentarisao je i predstojeći duel protiv domaćina turnira, selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

- Što se tiče utakmice s Amerikom, očekuje nas otprilike isti meč kao protiv Kanade, možda čak i dvadeset posto teži. Momci su protiv Kanade pokazali da mogu igrati protiv svakoga. Najvažnije je da se dobro odmore i da svi budu zdravi do tog susreta. Sada mogu biti i psihološki rasterećeniji, što može donijeti još bolju igru. U svakom slučaju, već sada zaslužuju sve čestitke i veliko poštovanje - zaključio je Milošević.