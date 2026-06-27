Selektor Gane uoči meča sa Hrvatskom: Igrat ćemo na pobjedu, kao i uvijek

Karlos Keiroš (Carlos Queiroz) najavljujući utakmicu protiv Hrvatske je rekao kako je cilj Gane "igrati na pobjedu, kao i uvijek.

Njegov fokus je naredni meč, a to je susret sa Hrvatskom. Cilj je, kako kaže, "igrati dobar fudbal i biti bolji od njih na terenu".

- To je ono što ćemo pokušati uraditi. Boriti se više, biti bolji. Kada rezultati dođu na kraju utakmice, tada ćemo donositi odluke da li smo prvi, drugi ili treći… Ali važno je igrati jednu utakmicu. Samo jednu utakmicu. A sutrašnja utakmica protiv Hrvatske je dovoljno velika da bismo igrali druge utakmice van terena - rekao je selektor Gane.

Engleska i Gana, nakon dvije odigrane utakmice, imaju po četiri boda, s tim što Englezi imaju bolju gol razliku. Hrvatska je treća sa bodom manje i dovoljan joj je bod da se plasira kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa na Mundijalu.

Sa druge, selektor Hrvatske Zlatko Dalić u najavi utakmice je rekao da "nas čeka utakmica koja odlučuje o prolasku dalje" protiv reprezentacije koja je već osigurala prolaz.

-Nisu primili gol, opasni su u tranziciji. Moramo igrati bolje nego u prethodne dvije utakmice i popraviti određene segmente igre - rekao je Dalić.