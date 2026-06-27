Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UGLEDAN MEDIJ

Novinarka ABC-a "pohvalila" se nepripremljenošću: Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati

BiH i SAD odigrat će meč u četvrtak

Abigejl Velez. Screenshot

A. J.

27.6.2026

Reporterka ABC Newsa Abigejl Velez (Abigail Velez), respektabilnog globalnog medija, u javljanju uživo sa podsmijehom je izvještavala o BiH, koja svoj naredni meč igra protiv SAD-a

- Jedna stvar o Bosni. Ne bih znala na mapi pokazati gdje se nalazi. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati - rekla je novinarka. To je zato što tim SAD-a, mi smo se vratili, bolji smo nego ikad ranije. To je sljedeće srijede. Pripremi se Bosno, jer to ne želiš. Ne želiš to tako, ali dobićeš - rekla je Abigejl, reporterka ABC7 (lokalne podružnice ABC-a), demonstrirajući novinarsku nepripremljenost pred izvještavanje.

BiH i SAD odigrat će utakmice nokaut faze Mundijala u četvrtak, 2. jula, po srednjoevropskom vremenu u San Franiscu (San Francisco).

# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (35)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.