Novinarka ABC-a "pohvalila" se nepripremljenošću: Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati

Reporterka ABC Newsa Abigejl Velez (Abigail Velez), respektabilnog globalnog medija, u javljanju uživo sa podsmijehom je izvještavala o BiH, koja svoj naredni meč igra protiv SAD-a

- Jedna stvar o Bosni. Ne bih znala na mapi pokazati gdje se nalazi. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati - rekla je novinarka. To je zato što tim SAD-a, mi smo se vratili, bolji smo nego ikad ranije. To je sljedeće srijede. Pripremi se Bosno, jer to ne želiš. Ne želiš to tako, ali dobićeš - rekla je Abigejl, reporterka ABC7 (lokalne podružnice ABC-a), demonstrirajući novinarsku nepripremljenost pred izvještavanje.