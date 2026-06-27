Dembele postigao drugi najbrži het-trik u historiji Mundijala

Usman Dembele (Ousmane Dembele) postigao je drugi najbrži het-trik u historiji Svjetskih prvenstava s tri gola za 32 minute u pobjedi Francuske nad Norveškom (4:1) u petak.

Dembele je postigao tri gola za 26 minuta, a svoj prvi gol postigao je u sedmoj minuti utakmice. Trinaest minuta kasnije, zabio je još jedan gol. A onda u 32. minuti postiže i treći gol.

Erih Probst (Erich Probst) je jedini igrač koji je postigao het-trik brže od Dembelea. I to je učinio prije 72 godine za Austriju.

Probst je postigao tri gola za 24 minute u pobjedi svog tima nad tadašnjom Čehoslovačkom.