Šukur: Blokiran mi je prijenos uživo sa utakmice Turska - SAD

Legendarni turski napadač Hakan Šukur tvrdi da nije mogao pokrenuti prijenos uživo na mrežama sa utakmice Sjedinjene Države - Turska.

Šukur je, kako tvrdi, pokušao sa SoFi stadiona za vrijeme utakmice pokrenuti prijenos uživo na Instagramu i Youtubeu, ali nije mogao, dok su drugi posjetioci to radili bez ikakvih problema.

- Provjerio sam sve. Ljudi oko mene normalno su emitovali uživo, a ja nisam mogao ni s jednog od svoja dva profila. Dao sam pristup prijatelju u Evropi i on je bez problema pokrenuo prijenos, ali kada sam pokušao ponovo iz SAD-a, opet nije radilo - rekao je jedan od najboljih turskih napadača.

Vjeruje, kako kaže, da je razlog povezan sa njegovom lokacijom, iako za tu tvrdnju ne može pružiti dokaze.

Šukur danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što su ga turske vlasti optužile za sudjelovanje u državnom udaru 2016. godine.