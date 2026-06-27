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SOFI STADION

Šukur: Blokiran mi je prijenos uživo sa utakmice Turska - SAD

Živi u Sjedinjenim Državama od 2016. godine zbog optužbi da je sudjelovao u državnom udaru

Hakan Šukur na SoFi stadionu. X

A. J.

27.6.2026

Legendarni turski napadač Hakan Šukur tvrdi da nije mogao pokrenuti prijenos uživo na mrežama sa utakmice Sjedinjene Države - Turska.

Šukur je, kako tvrdi, pokušao sa SoFi stadiona za vrijeme utakmice pokrenuti prijenos uživo na Instagramu i Youtubeu, ali nije mogao, dok su drugi posjetioci to radili bez ikakvih problema.

- Provjerio sam sve. Ljudi oko mene normalno su emitovali uživo, a ja nisam mogao ni s jednog od svoja dva profila. Dao sam pristup prijatelju u Evropi i on je bez problema pokrenuo prijenos, ali kada sam pokušao ponovo iz SAD-a, opet nije radilo - rekao je jedan od najboljih turskih napadača.

Vjeruje, kako kaže, da je razlog povezan sa njegovom lokacijom, iako za tu tvrdnju ne može pružiti dokaze.

Šukur danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što su ga turske vlasti optužile za sudjelovanje u državnom udaru 2016. godine.

# HAKAN ŠUKUR
# MUNDIJAL 2026
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