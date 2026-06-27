Ibrahimović o iznenađenju Zelenortskih otoka: Mali otok, veliki snovi

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu jedna reprezentacija posebno je osvojila simpatije nogometnog svijeta. Zelenortski Otoci, država s nešto manje od 600 hiljada stanovnika, svojim su borbenim nastupima pokazali da veličina zemlje ne određuje veličinu sportskih snova, piše Net.hr.

Njihova bajkovita priča nije promakla ni legendarnom Zlatanu Ibrahimoviću, koji je nakon plasmana među 16 najboljih uputio kratku, ali snažnu poruku:

- Mali otok, veliki snovi. To se događa kada se usudiš sanjati velike snove - rekao je Ibrahimović.

Ibrahimović je pritom podsjetio da ga uspjeh Zelenortskih Otoka nije iznenadio, istaknuvši kako je još prije početka prvenstva jedan od rijetkih vjerovao u ovu reprezentaciju.

- Moram odati priznanje Anriju (Henry) jer je to rekao još prije početka turnira. Rekao je: 'Pazite na Zelenortske Otoke.' Je li ovo turnir afričkih reprezentacija? To ćemo tek saznati - poručio je Ibrahimović.

Upravo te riječi dodatno potvrđuju koliko je reprezentacija poznata pod nadimkom 'Plavi morski psi' svojim igrama impresionirala fudbalski svijet i postala jedna od najljepših priča ovog Svjetskog prvenstva.

Do plasmana u nokaut fazu Zelenortski Otoci stigli su na impresivan način. U grupi nisu upisali nijedan poraz, osvojivši tri boda kroz remije protiv Španije, Urugvaja i Saudijske Arabije. Posebno vrijedan bio je bod protiv Španije (0:0), kojim su postavili temelje historijskog uspjeha.

Posljednje kolo donijelo je dramatičnu završnicu. Protiv Saudijske Arabije ponovno su ostali neporaženi zahvaljujući sjajnim odbranama 40-godišnjeg golmana Vozinje (Vozinha).