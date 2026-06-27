Alžir traži osvetu protiv Austrije 44 godine nakon "sramote u Gijonu"

Alžir će se sastati s Austrijom u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva, 44 godine nakon jedne od najkontroverznijih utakmica u historiji ovog takmičenja, koja je sjevernoafričku reprezentaciju ostavila bez plasmana u narednu rundu.

Ovaj susret podsjeća na Svjetsko prvenstvo 1982. godine, kada je Zapadna Njemačka pobijedila Austriju rezultatom 1:0, čime su obje evropske selekcije izborile plasman dalje, dok je Alžir eliminisan.

Sramota u Gijonu

Alžir je tada priredio jedno od najvećih iznenađenja turnira pobjedom nad Zapadnom Njemačkom rezultatom 2:1. U grupnoj fazi savladao je i Austriju sa 2:0.

Međutim, kako je Alžir svoju posljednju utakmicu u grupi odigrao prije susreta Zapadne Njemačke i Austrije, obje evropske reprezentacije tačno su znale kakav im je rezultat potreban.

Zapadna Njemačka je rano postigla pogodak protiv Austrije, nakon čega je tempo utakmice naglo opao. Rezultat 1:0 bio je dovoljan da obje ekipe prođu dalje, a Alžir bude eliminisan.

Utakmica je kasnije postala poznata kao “sramota u Gijunu“, prema španskom gradu u kojem je odigrana.

Kontroverza je navela FIFA-u da promijeni pravila, pa se od tada posljednje utakmice grupne faze u istoj grupi igraju u isto vrijeme.

Novi susret Alžira i Austrije ima veliku historijsku težinu, ali dolazi i u trenutku kada se ponovo govori o scenarijima posljednjeg kola grupne faze u kojima pojedine reprezentacije mogu imati koristi od opreznog pristupa i rezultata koji odgovaraju objema ekipama.

Takve situacije i dalje predstavljaju osjetljivo pitanje u historiji svjetskih prvenstava, iako su istovremeni početci utakmica uvedeni upravo kako bi se spriječilo ponavljanje kontroverze iz 1982. godine.

Argentina je već osigurala prvo mjesto u grupi J i u narednoj fazi će igrati protiv Zelenortskih Ostrva, debitanta na Svjetskom prvenstvu, čija se bajkovita priča nastavlja nakon što su završili kao drugoplasirana ekipa grupe H.

Plasman u narednu fazu

Austrija će se direktno plasirati u narednu fazu ako pobijedi ili remizira protiv Alžira. Pobjedom bi osvojila šest bodova, dok bi joj remi bio dovoljan da zadrži drugo mjesto zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Alžir će direktno izboriti plasman ako pobijedi Austriju, čime bi je prestigao na tabeli i zauzeo drugo mjesto.

Remi bi također bio dovoljan da Alžir izbori plasman među 32 najbolje reprezentacije kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija, budući da su četiri boda sada dovoljna za prolazak dalje.

U slučaju poraza, Alžir bi ostao na tri boda, a njegove nade zavisile bi od konačnog poretka trećeplasiranih reprezentacija i gol-razlike.

Grupa J posljednja će završiti takmičenje u grupnoj fazi, pa bi Austrija i Alžir prije početka utakmice, zakazane za nedjelju u 02:00 GMT, trebali znati koji rezultat im odgovara za nastavak takmičenja.