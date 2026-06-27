Zvanično potvrđen početak nove sezone WWin lige BiH, poznat i termin Superkupa

Jučer je u Salt Lake Cityu (SAD), bazi naše reprezentacije, održana 12. sjednica Izvršnog odbora Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Sjednicom je predsjedavao predsjednik NS/FS BiH Vico Zeljković. Pored članova delegacije, sjednici su prisustvovali i ostali članovi IO NS/FS BiH putem ZOOM platforme.

Na sjednici je donesena odluka o raspodjeli sredstava klubovima svih takmičenja u organizaciji NS/FS BiH za takmičarske sezone 2025/26 i 2026/27.

Usvojeni su izvještaji o radu Disciplinske komisije, Komiteta za takmičenje, Komiteta za stadione i bezbjednost, te voditelja projekta „Reforma i unapređenje profesionalnih standarda i sudijskog sistema u takmičenjima NS/FS BiH“ Darka Čeferina, za takmičarsku sezonu 2025/26.

Usvojene su i propozicije takmičenja za sezonu 2026/27 za WWiN ligu Bosne i Hercegovine, završnicu Kupa BiH, Premijer omladinsku ligu BiH U-19 i završnicu Omladinskog kupa BiH, kao i Premijer omladinske lige BiH U-15 i U-17. Takmičenje u WWiN ligi Bosne i Hercegovine počinje 08.08.2026. godine. Utakmica Superkupa BiH će se odigrati 01.08.2026. godine.

Izvršni odbor je usvojio liste službenih lica WWIN lige BiH za sezonu 2026/27 (sudija, asistenata sudija, posmatrača suđenja i delegata). Zaključeno je da će od takmičarske sezone 2027/28 biti smanjen broj službenih lica, tj. liste će biti skraćene u odnosu na takmičarsku sezonu 2026/27.