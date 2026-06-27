Bivši fudbaler Željezničara i Zrinjskog potpisao za Čelik

Novi član NK Čelik Zenica je 27-godišnji ofanzivni vezni i krilni igrač Aldin Hrvanović, koji je s klubom dogovorio saradnju i potpisao dvogodišnji ugovor.

Hrvanović je prošao omladinsku školu Bosne Union i Željezničara, nakon čega je bogato iskustvo sticao nastupajući za niz klubova.

Nosio je dres tuzlanske Slobode, Čapljine, Igmana iz Konjica, Bratstva iz Gračanice, Stupčanice, HŠK Zrinjski Mostar, makedonskog Sileksa (Sileks Kratovo), a u protekloj takmičarskoj godini branio je boje bijeljinskog Radnika.

Tokom dosadašnje karijere u Bosni i Hercegovini upisao je 69 nastupa u Prvoj ligi FBiH, 39 mečeva u Premijer ligi BiH, devet nastupa u Kupu BiH, kao i 10 evropskih utakmica.

Posebno se istakao u dresu makedonskog Sileksa, gdje je u 34 utakmice postigao devet golova i upisao jednu asistenciju. Zapaženu ulogu imao je i u mostarskom Zrinjskom, za koji je u 20 nastupa postigao tri pogotka, među kojima se posebno izdvaja istorijski gol protiv AZ Alkmara (AZ Alkmaar) u grupnoj fazi evropskog takmičenja.

Povodom potpisa ugovora, Hrvanović nije krio oduševljenje dolaskom u Zenicu:

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam postao dio ovakvog kluba, bogate tradicije i historije kao što je Čelik. Nadam se da ćemo i ove sezone nastaviti donositi radost našim navijačima, kao što su to momci činili prošle godine. Posebno se radujem igranju pred punim Bilinim poljem - izjavio je Hrvanović nakon zvaničnog predstavljanja.