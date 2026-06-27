Analizirali smo igru Poketinovog tima: Amerika ima brzinu i publiku, ali i rupe koje Zmajevi mogu kazniti

Najveća opasnost po BiH bit će brzina američkih krilnih i ofanzivnih igrača. Kristijan Pulišić (Christian Pulisic), ako bude potpuno spreman, ostaje prvo ime ove reprezentacije, igrač koji može napasti jedan na jedan, ući između linija i iznuditi višak tamo gdje ga naizgled nema. Uz njega, SAD imaju fizički snažne napadače, veznjake koji mnogo pokrivaju prostor i bekove koji često stoje visoko, pa protivnik mora biti spreman na duge periode bez daha i konstantan pritisak po bokovima.

Amerikanci su turnir otvorili uvjerljivom pobjedom protiv Paragvaja (4:1), a potom su savladali i Australiju (2:0), čime su već nakon dva kola osigurali plasman u nokaut fazu i prvo mjesto u grupi. Taj dio turnira najbolje je pokazao njihove najveće kvalitete: visok intenzitet, brza transformacija po osvojenoj lopti, agresivan pritisak na protivničku zadnju liniju i nekoliko igrača koji mogu riješiti utakmicu individualnim potezom. Selektor Maurisijo Poketino (Mauricio Pochettino) uspio je napraviti ekipu koja igra direktno, s mnogo trke i jasnom namjerom da protivnika natjera na grešku što bliže njegovom golu.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igrat će protiv Sjedinjenih Američkih Država, jednog od domaćina Mundijala i selekcije koja je grupnu fazu završila kao pobjednik grupe D. Na papiru, to je protivnik s više kontinuiteta, većim fondom igrača i ogromnom podrškom s tribina, ali ono što su Amerikanci pokazali u prva tri nastupa jasno govori da se ne radi o ekipi bez mana. Naprotiv, Zmajevi će u Santa Clari imati težak, ali daleko od nemogućeg zadatka.

Ipak, upravo takav način igre otvara i prostor koji Bosna i Hercegovina mora tražiti. Kada Amerikanci visoko izađu, iza njihovih bekova ostaje mnogo prostora, a zadnja linija zna ostati izložena ako prvi presing ne uspije. To se posebno vidjelo protiv Turske, u utakmici u kojoj su SAD, uz veliki broj promjena u sastavu, izgubile ritam, primale udarce kroz sredinu i pokazale da se može kazniti kada protivnik mirno iznese loptu iz prve zone. Za Zmajeve će zato ključ biti strpljenje: ne paničiti pod pritiskom, ne gubiti jeftine lopte u sredini i što brže tražiti prostor iza američke odbrane.

Poraz od Turske (2:3) za Amerikance nije bio rezultatska katastrofa, jer su već ranije osigurali prvo mjesto, ali jeste bio dobra opomena pred nokaut fazu. Poketino je odmarao dio nosilaca igre, čuvao igrače s kartonima i pokušao proširiti rotaciju, no utakmica je pokazala da razlika između prve postave i rezervnih opcija nije mala u svim linijama. Posebno je upadljivo da SAD, kada izgube kontrolu nad tempom, znaju djelovati nervozno i previše otvoreno, što je scenarij u kojem BiH mora tražiti svoju šansu.

Za Barbarezov tim najvažnije će biti da utakmicu ne pretvori u američki atletski duel. Ako ritam bude samo trka, presing i igra iz tranzicije, prednost će biti na strani domaćina. Ali ako Zmajevi uspiju spustiti loptu, uvezati nekoliko posjeda i natjerati Amerikance da brane duže napade, tada se otvara prostor za utakmicu u kojoj iskustvo, mirnoća i prekidi mogu postati bh. oružje. Posebno će važno biti kako će BiH braniti bočne pozicije, jer SAD veliki dio napada grade upravo preko širine.

Historijski uspjeh

Prednost Amerikanaca je jasna: domaći teren, publika, širina kadra, fizička moć i samopouzdanje nakon osvojenog prvog mjesta u grupi. Slabosti su također vidljive: prostor iza bekova, povremene rupe između veznog reda i odbrane, oscilacije u koncentraciji i pritisak očekivanja koji će biti ogroman jer se od domaćina već sada traži veliki rezultat. BiH u ovaj meč neće ući kao favorit, ali neće ući ni kao autsajder bez argumenata.

Zmajevi su već napravili historijski rezultat plasmanom u nokaut fazu, ali utakmica protiv SAD-a može biti prilika za još veći iskorak. Protivnik je snažan, moderan i brz, no nije nedodirljiv. Ako Bosna i Hercegovina izdrži početni nalet, izbjegne poklone u opasnoj zoni i bude dovoljno hrabra kada se ukaže prostor, Santa Clara bi mogla postati mjesto nove velike bh. fudbalske priče.

Termin meča

Utakmica šesnaestine finala između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine igra se u srijedu, 1. jula, na stadionu San Francisco Bay Area Stadium, odnosno Levi’s Stadiumu u Santa Clari. Duel je zakazan za 17 sati po lokalnom vremenu u Kaliforniji, dok će se po srednjoevropskom vremenu igrati u noći sa srijede na četvrtak, 2. jula, od 02.00 sata.

Tarner pod pritiskom

Jedna od tačaka na kojoj BiH može tražiti šansu jeste golman SAD-a Met Tarner (Matt Turner), član Nju Ingland Revolušna. Iako ima veliko iskustvo, nije golman koji djeluje potpuno sigurno kada je pod pritiskom, posebno u igri nogom i kod ubacivanja u kazneni prostor. Zmajevi ga moraju testirati centaršutevima, prekidima i visokim pritiskom, jer i najmanja nesigurnost u nokaut utakmici može promijeniti sve.