Mbapeov potez koji je zbunio sve: Kako je preduhitrio moguću kaznu “angažovanjem” sudije protiv Norveške

Fudbalska reprezentacija Francuske ubjedljivo je savladala Norvešku rezultatom 4:1 i potvrdila plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva kao lider grupe I, dok Norvežani dalje prolaze sa druge pozicije.

Junak susreta bio je Usman Dembele (Ousmane Dembele) koji je postigao spektakularan het-trik, ali je pažnju svjetske javnosti ukrao potez Kilijana Mbapea (Kylian Mbappe).

Francuski napadač, koji je na ovom meču upisao dvije asistencije, izazvao je veliku polemiku zbog situacije iz finiša utakmice. Kada ga je selektor odlučio zamijeniti i u igru uvesti Žan-Filipa Matetu (Jean-Philippe Mateta), Mbape je kapitensku traku predao glavnom sudiji Majklu Oliveru (Michael Oliver) kako bi je on proslijedio Aurelijenu Čuameniju (Aurelien Tchouameni), umjesto da je sam odnese saigraču.

Pozadina ovog poteza leži u rigoroznom novom pravilu o izmjenama. Naime, Mbape se nalazio u procesu izlaska s terena, a prema novim propisima, da je proces trajao duže od 10 sekundi, i on i ekipa bi pretrpjeli sankcije. Napadač bi dobio žuti karton, dok bi Francuska morala igrati s fudbalerom manje u trajanju od jedne minute.

Ova odluka pokrenula je lavinu komentara jer mnogi smatraju da je riječ o "igranju na ivici pravila", s obzirom na to da je u fudbalskoj tradiciji da kapiten lično predaje traku narednom igraču u hijerarhiji.