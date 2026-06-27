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ZVIJEZDA TIMA

Haland nakon što je presjedio na klupi meč protiv Francuske: "Već sam rekao, nije me briga..."

Napadač je sa klupe posmatrao dominantnu predstavu "Trikolora"

Haaland. FOTO: X

B. P.

27.6.2026

Najbolji norveški napadač Erling Haland (Erling Haaland) otvoreno je stao u odbranu selektora Stalea Solbakena (Stale Solbakken), koji se našao na žestokom udaru javnosti nakon odluke da u visokom porazu od Francuske (4:1) odmori sve ključne zvijezde.

Solbaken je za ovaj duel promijenio čak deset igrača u prvoj postavi, ostavivši na klupi Halanda, Martina Edegora (Martin Odegaard) i Antonija Nusu (Antonio Nusa), što je izazvalo ogorčenje navijača jer je prvo mjesto u grupi još uvijek bilo dostižno. Ipak, prva zvijezda tima smatra da bi ishod bio identičan i da nikakva promjena u sastavu ne bi pomogla Norveškoj.

- Unaprijed sam rekao da me nije briga za te priče i pri tome ostajem. Francuska je ionako bolja ekipa. Mislim da ih ne bismo mogli pobijediti ni da smo igrali u najjačem sastavu -  poručio je iskreno Haland.

Napadač je sa klupe posmatrao dominantnu predstavu "Trikolora" i nije štedio komplimente na račun protivnika, svrstavši ih u red glavnih favorita za osvajanje turnira.

- Francuska ima igrače svjetske klase na svim pozicijama. Kilijan Mbape (Kylian Mbappe), Majkl Olise (Michael Olise), Usman Dembele (Ousmane Dembele)... Stalno dolaze novi. Bit će problem za svaku reprezentaciju i iskreno mislim da mogu dogurati jako daleko. Ono što su pokazali protiv nas bilo je zastrašujuće - dodao je napadač.

Selektor Solbaken je takođe potvrdio da ne žali zbog radikalne rotacije, naglasivši da mu je jedino žao navijača koji su doputovali, a nisu vidjeli najveće zvijezde. Njegov primarni cilj bio je da sačuva svježinu ekipe za nokaut fazu, gdje Norvešku očekuje duel protiv Obale Slonovače.

# ERLING HAALAND
# MUNDIJAL 2026
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